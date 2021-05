Na kandidátce by měl Feriho nahradit radní Prahy 2 Zuna, doporučilo vedení pražské TOP 09

Předsednictvo pražské organizace TOP 09 ve čtvrtek výkonný výbor strany vyzvalo, aby druhé místo kandidátů TOP 09 na pražské volební kandidátce koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) obsadil radní Prahy 2 Michal Zuna. Druhým kandidátem TOP 09 v metropoli by se tak stal namísto Dominika Feriho, který v úterý oznámil rezignaci na poslanecký mandát a neúčast ve volbách poté, co ho několik žen v médiích obvinilo ze sexuálního obtěžování a násilí.

Usnesení vedení pražské TOP 09 poskytl krajský manažer Petr Pelc.

Třetím kandidátem TOP 09 by se tak, v případě schválení návrhu předsednictva pražské organizace republikovým výborem strany, stal nyní čtvrtý kandidát, jímž je starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. O pozici výše na volební listině by se posunuli i ostatní kandidáti za TOP 09 a na uvolněné místo v dolní části listiny by se dostal první schválený náhradník.

Kandidátní listinu, kterou vede předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, TOP 09 sdílí s lidovci a občanskými demokraty.

Ve Sněmovně Feriho nahradí 1. června dokumentaristka Olga Sommerová. Oznámila to ve čtvrtek. Filmová režisérka Sommerová kandidovala v parlamentních volbách v roce 2017 na pražské kandidátce TOP 09 a získala 9204 preferenčních hlasů. Na půdě Poslanecké sněmovny se chce věnovat především podpoře kultury i obhajobě České televize.

Deník N společně se serverem Alarm v úterý zveřejnil svědectví několika žen, z nichž některé tvrdí, že s nimi Feri měl sex, i když to výslovně odmítly. Jiné se svěřily, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie či je veřejně dehonestoval. Politik to, že se dopustil sexuálního násilí, odmítl, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích. Tvrzeními v článku se zabývá policie.