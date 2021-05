Komerční připojištění je zpět ve hře, podobně systém fungoval už v 19. století. Jak ozdravit krvácející zdravotnictví?

7. května 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Pokud šlo někdy očekávat, že politické strany půjdou do voleb s precizním programem zaměřeným na zdravotnictví, je to právě v letošních sněmovních „covidových“ volbách. Krvácející nemocnice i vyleptané rezervy zdravotních pojišťoven znamenají nutnost nalézt plán k ozdravení sektoru, který by měl sám péči poskytovat. Proto se Lidovky.cz zeptaly stran, zda se na jednacím stole může opět objevit otázka nadstandardů.

Zdravotní pojišťovny si další kompenzace mohou dovolit, uklidňuje ministerstvo V současné době u nás funguje sedm zdravotních pojišťoven, velké rozdíly byste mezi nimi ale nenašly: fungují prakticky jako klony Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a peníze dostávají přerozdělené od státu ze zdravotního pojištění. To buď platíme my všichni povinně, nebo je za nás platí stát formou platby za státního pojištěnce. Cokoliv mimo péči, kterou zákon stanovuje jako standardní, už si musí pokrýt pacient ze svého. Zvolte si šéfy své pojišťovny Zajímavá shoda panuje mezi dvěma subjekty, které si na podzim přímo říkají o premiérské křeslo, tedy ODS a Piráti. Cokoliv hodlají prosazovat tyto partaje, má slušnou šanci objevit se v praxi.