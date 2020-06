O druhou vlnu pandemie nejde, uklidňuje Vojtěch obyvatelstvo. Za nárůst případů může ohnisko v OKD

Praha Aktuální nárůst počtu případů covid-19 není z pohledu ministerstva zdravotnictví druhou vlnou epidemie šíření nového koronaviru. Může za to hlavně nárůst počtu nových případů v těžební firmě OKD. V nedělním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). V tom se s ním shodl i jeho partner v diskusi místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda (ODS).

„Není to druhá vlna z našeho pohledu. Protože my teď provádíme poměrně masivní testování v tom nejpostiženějším regionu, a to je Karvinsko a to stále tak trvá,“ řekl Vojtěch. „Týká se to hlavně OKD a to jsou hlavně ty záchyty, které tvoří vlastně ten masivní nárůst. Jenom na Karvinsku je to 122 nových případů, za včerejšek,“ dodal ministr.



Podle dnešních čísel z webu ministerstva zdravotnictví se podíl nově potvrzených případů nemoci covid-19 na počtu testů se v sobotu oproti pátku zhruba ztrojnásobil na 13,96 procenta. Je tak nejvyšší od 10. března, kdy se v Česku začínal šířit koronavirus. Počet provedených testů v sobotu klesl ve srovnání s pátečními více než 4300 testy asi o polovinu na 1862. Naproti tomu množství nových případů nákazy stouplo o více než polovinu na 260, což byl největší denní nárůst od 8. dubna.

Ministr poznamenal, že nárůst je i v dalších oblastech, ale jde o přírůstky v rozsahu deseti či 15 případů, takže se podle něj nedá hovořit o nějaké eskalaci. „Není to otázka plošného nárůstu v rámci celé republiky,“ podotkl. Poukázal na to, že třeba počet případů v Praze klesá.

„Já se domnívám , že je to normální vývoj, který se dal čekat,“ řekl místopředseda zdravotnického výboru Sněmovny Svoboda. Také podle něj nejde o druhou vlnu.