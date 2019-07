Mluvčí Rebelie proti vyhynutí: Chceme, aby se lidé ochotně nechali zatknout. Kdybych nic nedělala, zrazuji dceru

PRAHA „Kdybych nejednala, zradila bych tím i ji,“ říká při pohledu na svou tříletou dceru Rebeku o své aktivitě v rámci české odnože Rebelie proti vyhynutí (XR) čtyřiatřicetiletá IT developerka Veronika Holcnerová, která přednáší na akcích svého hnutí o klimatu a působí také jako národní mluvčí. Aktivní zapojení hnutí do politiky odmítá.

Hnutí Rebelie proti vyhynutí, ve světě vystupující pod anglickým názvem Extinction Rebellion, se rozrostlo během deseti měsíců do nečekaných rozměrů a pořádá masové protesty všude po světě. Zhruba od ledna začala fungovat i česká buňka hnutí. Akce XR už podpořily známé osobnosti včetně herečky Emmy Thompson, kapel Radiohead a Massive Attack či tajemného umělce Banksyho.

Lidovky.cz: Kdy a proč jste se k Rebelii proti vyhynutí připojila?

Byla jsem na první schůzce v únoru v Brně, XR jsem ale sledovala už rok, zhruba od blokád Londýna. Nepovažuji se za aktivistku, mnoho takových akcí mi vadí, ale forma jejich protestů mi byla blízká. Během blokády silnice na pár minut se třeba celou dobu omlouvali lidem, že je zdržují. Lidé mi občas říkají, že to, co děláme, je blbost. Nemám s tím problém, ale ať ti tedy řeknou, co se dá dělat lépe.

Lidovky.cz: Co přesně v hnutí děláte?

Nedávno jsem se starala o mediální výstupy brněnské buňky, později i celorepublikové. Už se tomu ale nestíhám tolik věnovat, starám se tady o dceru Rebeku a ještě na plný úvazek pracuji. Místo toho se teď zaměřuji spíše na přednášky, které mě velmi baví. Dali jsme si před podzimem cíl 40 přednášek, tak ho chci splnit.

Lidovky.cz: Nemůže velmi aktivistický přístup některé lidi od hnutí spíše odradit?

Odměřený přístup je většinou první reakce. Ale myslím, že je to správně. V tom je krása přímé akce. Počítáme s tím, že se nebudeme líbit všem. Ani to nepotřebujeme. Třeba Milion chvilek oproti tomu naopak velkou podporu potřebuje, poklidné nahlášené demonstrace čerpají svou sílu z masivní účasti. Negativních reakcí na naše akce se nebojíme. Hodně lidí souhlasí s tím, čeho chceme docílit, ale vadí jim naše metody. Někteří z nich si k nám ale časem cestu najdou.

Veronika Holcnerová

Lidovky.cz: Často zmiňujete, že vytváříte nenásilné napětí. Nemůže vyvolat násilnou reakci?

Může, také se to děje. Třeba na protestu v Paříži, kdy XR blokovala nějakou silnici, policie v jeden z nejteplejších dnů historie použila pepřový sprej. Když se něco podobného stane, vyhráváme my. Protože se akce buď povede a vydrží delší dobu, nebo ji příslušné orgány násilím potlačí a některé lidi pozatýkají. To často vzbudí sympatie veřejnosti k těm, kteří jen nenásilně protestovali. Tak jako tak, je to naše vítězství. Stát se tím dostává pod tlak a musí situaci řešit.

Lidovky.cz: Jste v očích lidí často ve škatulce „zelený mozek“?

Ano, nebo také ekoterorista. Všude tam už jsme, alespoň navenek. Pro XR je typické, že přitáhne i lidi, kterým je aktivismus proti srsti nebo vůbec nejsou nějak ekologicky založeni. Pro hodně z nich je motivací budoucnost jejich dětí.

Lidovky.cz: Takže Rebeka pro vás byla také motivací?

Stoprocentně. Měla jsem něco, čemu říkáme „klimatická deprese“. Věděla jsem, že se něco děje a že něco přijde. Ale jsem dospělá, uměla jsem se tomu postavit. Jenže ona, ačkoliv se mnou skoro všude jezdí, vůbec nechápe, o co jde. Žije ve světě, kde si může dovolit vše. Vůbec není připravená na budoucnost, která ji čeká.

Lidovky.cz: Ekologie je nevyhnutelně politické téma. Má vaše hnutí politické ambice?

Jsme nepolitické hnutí, pracujeme napříč politickým spektrem. Ideálně bychom rádi spolupracovali se všemi, kteří budou mít stejný cíl. Víme, že děláme něco správně, když se u nás sejdou lidé, kteří se normálně nemohou vystát.

Lidovky.cz: Jste připraveni podpořit jednotlivé kandidáty nebo strany?

Pokud přijdou třeba Zelení a řeknou, že chtějí klimatickou neutralitu do roku 2025, je vysoce pravděpodobné, že se na našem Facebooku objeví, že to podporujeme. Neznamená to ale, že podporujeme tu stranu jako takovou. Pokud s dobrým návrhem přijde KSČM, TOP09 nebo Piráti, je nám to jedno. Určitě nejsme jen radikální křídlo Zelených, ač nás typicky často podporují lidi, kteří mají k Zeleným blízko. Zatím kooperujeme s politiky na dobrovolné bázi.

Lidovky.cz: Politika je pro takové hnutí ale vždy ožehavé téma. Nevzniknou kvůli tomu při větším počtu členů rozpory?

Na nic takového se nepřipravujeme. Může se stát, že se někdo z nás sám rozhodne ke kandidatuře třeba do Senátu. Ale teď si to vůbec neumím představit. Mezi některými členy by to třeba vyvolalo odpor, což je dobře. Hnutí zatím masivně roste, akce musí být více a více radikální, čímž se posouvá i XR samotné. Nevyhnutelně to vyvolá rozpory i uvnitř organizace. Došla jsem k názoru, že to je správně. Musíme se vyvíjet dál, je to taková naše vnitřní permanentní revoluce. Naše akce vyvolávají dilema ve společnosti, mezi našimi členy, ale třeba i policisty, kteří proti nám zasahují. Kdyby to tak nebylo, neděláme toho dost. Jsem přesvědčena, že to máme dobře vymyšlené. Dokud budou naše akce radikální a zároveň nenásilné, budou chtít změnit systém a nevinit konkrétní lidi, věřím, že uspějeme.

Motiv vyhynutí se na akcích hnutí objevuje hojně.

Lidovky.cz: Co považujete za zatím nejzdařilejší akci?

Líbil se mi pražský Pohřeb budoucnosti (průvod se symbolickou rakví, pozn. red.), mělo to pro nás typickou teatrálnost. A také hrané umírání v obchodním centru v Brně, kterého jsem se účastnila. Chceme těmito akcemi vyvolávat rozpravu ve společnosti, ale také si tím testujeme, jak reaguje policie či ochranka.

Lidovky.cz: Jsou reakce policie a ochranky adekvátní?

Očekávala jsem, že v Česku to bude mnohem horší. Policie v Londýně je známá svou mírností a vstřícností. Bála jsem se, že tady naše příznivce odradí násilný zásah policie nebo případné zatčení. Překvapila mě ale profesionalita naší policie v Brně. Druhá reakce přišla, když se naši kluci připoutali k vládní budově. Nejprve tam přišli strážníci, později těžkooděnci. Ti byli neuvěřitelně profesionální, ač postupovali tvrdě. Pokud to tak bude vždy, budeme spokojeni.

Lidovky.cz: Překvapuje mě, že tu ještě nepadlo slovo provokace…

Určitě chceme vyprovokovat alespoň nějakou reakci. Na jednu stranu se nám sice brutální postup policie hodí, ale také chceme, aby byli lidé ochotní nechat se zatknout. Pokud budou zásahy příliš tvrdé, odradí je to od účasti na protestech.

Jedna z prvních akcí liberecké pobočky rebelie proti vyhynutí. Obří logo přesýpacích hodin na sjezdovce pod Ještědem.

Lidovky.cz: Snažíte se tlačit na politiky i společnost. Co konkrétně chcete?

Je to jednoduché. Nenabízíme řešení, protože nejsme odborníci. Často slýcháme, že když nenabízíme řešení, tak vlastně nenabízíme nic. My se ale jen snažíme posunout společnost k řešením, která už existují.

Lidovky.cz: Takže prosazujete nějaké řešení?

Ale my je nabízet nechceme. Musí to nabízet odborníci na klima. Ne my nebo já konkrétně, vždyť já pracuji v IT.

Lidovky.cz: Není to trochu alibismus?

Nemyslím si. Je to čistá demokracie, která funguje v tématech, ve kterých politici neumí nebo nechtějí rozhodovat. Uplatnilo se to třeba při debatě o zákonném umožnění potratů v Irsku. Lidé rozhodli na základě názorů širokého spektra expertů. Kdybychom razili jen své jedno řešení, dostáváme se do fašistických zřízení, což nechceme. Vkládáme důvěry do lidí, že rozhodnou správně. My jako XR bychom v ideálním světě vůbec neexistovali. V tom ale nežijeme a proto musíme jednat. Vůbec si neumím představit, že bych nic nedělala. Byla by to zrada na mě, na lidstvu i na Rebece.