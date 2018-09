‚Natáčíme vás při masturbaci, zaplaťte.‘ Českem se šíří vyděračský mail, podle policie není třeba mít obavy

Příklad podvodného mailu Ahoj, drahý uživatel volny.cz. Do vašeho přístroje jsme nainstalovali jeden software RAT. Pro tento okamžik je váš emailový účet napaden (viz, nyní mám přístup k vašim účtům). Stahoval jsem všechny důvěrné informace z vašeho systému a dostal jsem další důkazy. Nejzajímavějším okamžikem, který jsem objevil, jsou videozáznamy o vás masturbující. Zveřejnil jsem virus na pornografickém webu, a pak jste jej nainstalovali do svého operačního systému. Po klepnutí na tlačítko Přehrát na porno video, v tom okamžiku byl můj trojan stažen do vašeho zařízení. Po instalaci vám přední fotoaparát natáčí video pokaždé, když masturbujete, software se synchronizuje s vybraným videem. Prozatím software získal všechny vaše kontaktní informace ze sociálních sítí a e-mailových adres. Pokud potřebujete smazat všechny shromážděné údaje, pošlete mi $250 v BTC (krypto měně). Toto je moje Bitcoin peněženka: 1GL9JtXPRTPetxgiJ8UcgrEECp12spD4. Máte 48 hodin po přečtení tohoto dopisu. Po transakci vymažu všechna data. Jinak posílám video se vaším žertíky všem vašim kolegům a přátelům!! V budoucnosti buďte opatrnější

Navštivte prosím pouze zabezpečené weby! Sbohem!