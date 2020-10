Návrat do škol může být riziko, varují odborníci. Děti mají mírnější příznaky, virus ale mohou roznášet dál

Praha „Pokud nevybuchne jaderná elektrárna, žáci prvního stupně se od 2. listopadu vrátí do škol,“ prohlásil před nedávnem ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Teď se zdá, že šlo spíše o zbožné přání. Prymula připouští, že k návratu dětí do škol hned tak nedojde.

„Bude nutné to posoudit v kontextu celé situace. Může dojít k tomu, že budou do systému vráceny třeba jen první druhé třídy. Uvidíme podle dat, která budou k dispozici,“ říká ministr.



Důvod, proč stát s návratem dětí do lavic brzdí? Obává se jich jako typických bezpříznakových přenašečů covidu-19. Podle oficiálního stanoviska ministerstva zdravotnictví sice školáci mají pouze mírný průběh onemocnění, virus ale rozšiřují dál. A pokud ho dostanou od spolužáků, mohou ho přenést domů do své rodiny. „Proto se onemocnění může neznatelně šířit v napohled úplně zdravých kolektivech,“ sdělila serveru Lidovky.cz Thu Thuy Truong z tiskového odboru ministerstva.

Své k tomu říká i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. „Aktuálně je důležitá epidemiologická situace, máme poměrně stále narůstající křivku počtu diagnostikovaných a nakažených, v populaci je velké množství nemocných. U dětí je to tak, že mohou infekci přenášet do rodin, ta se pak bude šířit dál až ke zranitelným skupinám. Navíc jsou děti postiženy velmi málo a riziko přenosu v této epidemiologické situaci je velké,“ popsal pro Lidovky.cz.

Virolog Ivan Hirsch i pediatrička Hana Cabrnochová vidí právě bezpříznakovost u dětí jako velké riziko.

Také podle obou zmíněných odborníků tkví největší potíž v tom, že děti ve většině případů nemají žádné klinické projevy nákazy koronavirem, a pokud mají, je to vzácné. Bezpříznakové dítě pak může být zdrojem infekce pro ostatní: členy nejbližší rodiny, s nimiž sdílí domácnost, ale i babičky a dědečky.

„Co se týče samotné nakažlivosti, není sice tak výrazná, že by od jednoho pozitivního případu skončila například nakažená celá třída, i tak však případný návrat dětí do školy nemusí v dané situaci zrovna pomoci,“ doplnila pediatrička Cabrnochová.

Zlom přichází v pubertě

Někdo, kdo je sice nakažený, ale kvůli naprosto chybějícím příznakům o tom neví, a tudíž není izolován doma, může nemoc roznést mezi skutečně velké množství dalších lidí. Takovému nezáměrnému šiřiteli viru říkáme superpřenašeč. A právě o nich se mezi odborníky podle Cabrnochové hojně diskutuje.

„Většinový názor vědeckých diskutérů je, že malé děti nejsou příliš infekční, do těch deseti let jsou málo nakažlivé, pak přejdou do puberty a je to už jako u dospělých,“ dodal virolog Hirsch.

Na dětské přenašeče se přitom zaměřují i zahraniční vědci a experti. Například v Izraeli, který má kvůli obrovskému rozšíření viru vlastní zkušenost se skutečně tuhým lockdownem, nedávno vyšel výzkum, podle nějž je záchyt pozitivních testů u dětí osmiprocentní, což je o dvě procenta více než u dospělých jedinců.

Výzkum tak ukazuje, že se mezi dětmi může virus šířit ve větší míře, než je tomu mezi dospělými. Publikované výsledky, které přinesl web The Times of Israel, zdůrazňují riziko, jež představuje postupné znovuotevření škol, zejména v oblastech s vysokou mírou infekce. Někteří odborníci proto upozorňují, že školáci v lavicích nejsou v současnosti úplně chtěným jevem.

„Riziko v případě dětských přenašečů může spočívat i ve vysoké virové náloži,“ podotkl pro Lidovky.cz Hirsch.

O zmíněném aspektu zase hovoří jiná studie, tentokrát z dílny výzkumníků bostonské Massachusettské všeobecné nemocnice, publikované v srpnu v časopise Journal of Pediatrics. Ze vzorků odebraných 192 dětem a mladistvým ve věku od jednoho dne do 22 let a pozitivních na covid-19 zjistili, že v sobě mají výrazně větší množství viru, než měli dospělí pacienti s velmi vážným průběhem choroby.

Čekání na obrat

Čím větší virová nálož, tím větší riziko, že nakažený bude virus šířit dál. A přestože děti mívají daleko lehčí průběh covidu než dospělí, mohou kvůli vysoké virové náloži být daleko efektivnějšími přenašeči, vyplývá z bostonské studie.

„To mění způsob, jakým se na covid-19 díváme. Dříve se mělo za to, že dětí se onemocnění prakticky netýká. Nyní jsme ale zjistili, že pokud v sobě mají dostatečně objemnou virovou nálož, mohou onemocnět a virus šířit dál,“ vyjádřila se před časem pro portál Boston.com Lael Yonkerová, hlavní autorka studie.

V Česku se epidemiologická situace nezlepšuje. Aby se děti mohly vrátit do škol, stanovila vláda už dříve jako klíčový ukazatel reprodukční číslo na úrovni 0,8. Údaj udává průměrný počet dalších nakažených, kteří se infikují od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je nižší než 1, epidemie začíná slábnout. Současné číslo je podle Prymuly asi 1,36.