Škola hrou. Učme se, abychom v životě nemuseli zbytečně vynakládat energii, říká autor kreativních karet

Přemýšlíte nad tím, jak děti v této nelehké koronavirové době odtrhnout od internetu či televize a dopřát jim zábavu i nové vědomosti? „Jednoduše si s nimi povídejte. Třeba o tom, jaké to bylo ve světě bez mobilů. Ukažte jim, že počítač je dobrý sluha, ale svět se točí i bez něj,“ říká vysokoškolský učitel Petr Hedbávný, který je mimo jiné také jedním z autorů kreativních karet Imaglee. Dají se zapojit do domácí výuky a dělat toho s nimi lze daleko víc.

Lidovky.cz: Jste učitelem na vysoké škole. Jaké je vaše hlavní zaměření?

Podílím se na výuce předmětu Ekonomie evropské integrace, kde si se studenty například klademe otázku, proč Velká Británie před padesáti lety chtěla vstoupit do Evropské unie.

Lidovky.cz: Kromě tradičnějších přístupů jste také velkým zastáncem tzv. školy hrou. Co si pod tímto pojmem můžeme v dnešní době představit?

Nejdřív si zkuste vybavit své pocity při tom, když se psal diktát na vyjmenovaná slova. A teď si představte, že vám vyprávím napínavý příběh, v němž se musí pravidelně střídat tvrdá a měkká „i“. A vy máte za úkol zakřičet „bandita!“, kdykoli je pravidlo porušeno. Obdobně můžu mít za úkol pravidelně střídat výrazy z britské angličtiny a výrazy z americké angličtiny.

Lidovky.cz: Takže vaše „škola hrou“ se netýká jen dětí, ale pomocí ní se mohou vzdělávat také dospělí?

Podle mého se učíme proto, abychom v životě nemuseli zbytečně vynakládat energii. Skvěle to vystihl Albert Einstein, když řekl: „Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“

Lidovky.cz: Jak to funguje v praxi? Jde si takhle „hrát“ třeba ve skupině neznámých lidí?

Připravit menu pro skupinu neznámých lidí je umění. Klíčem k úspěchu je tedy naladit se na skupinu. Pak je mnohem snazší vybrat aktivitu, která všechny vtáhne do děje. Často dobře funguje Pantomima.

Lidovky.cz: Jaké jsou zapotřebí pomůcky?

U některých aktivit se obejdeme zcela bez pomůcek, jindy si vystačíme jen s papírem a pastelkami či s tím, co je po ruce. Pochopitelně lze celou věc pojmout ve velkém stylu, s výpravnými kostýmy.

Lidovky.cz: V souvislosti s pandemií koronaviru jsou u nás aktuálně uzavřeny všechny školy. Myslíte si, že online výuka může alespoň částečně nahradit klasickou prezenční?

Určitě může. Ovšem nelze očekávat, že učitel bude v online prostředí učit - bez speciálního tréninku - stejně kvalitně, jako když učí kontaktně. Učit ve třídě a učit přes obrazovku jsou docela odlišné disciplíny, což všichni v posledních měsících zakoušíme na vlastní kůži. Metoda cukru a biče na dálku moc nefunguje. Nezbývá nám, než se přiučit od těch, kdo v online prostředí učí již delší dobu.

Lidovky.cz: Co byste poradil učitelům či rodičům, kteří chtějí alespoň chvíli děti vzdělávat bez počítače?

Jednoduše si s dětmi povídejte. Třeba o tom, jaké to bylo ve světě bez mobilů. Ukažte jim, že počítač je dobrý sluha, ale svět se točí i bez něj. Anebo společně tvořte - z kaštanů, z modelíny nebo si společně zahrajte na hudební nástroje: i bez zpěvu to má svůj půvab.

Lidovky.cz: Stojíte za kreativními kartami Imaglee. Můžete nám popsat, jak vznikly a co vše rozvíjejí?

Karty jsou mistrovským uměleckým dílem z pera Jany Blum Zimové. Já jsem se primárně ptal lidí v Česku i ve světě, zda v obrázcích vidí to, co jsme zamýšleli. Každá karta má na sobě několik symbolů, obrázkových i číselných. Podle toho, kterých symbolů si zrovna všímáte, můžete trénovat vyprávění příběhů (klidně v cizím jazyce), procvičovat matematiku či v sobě probouzet kreativitu. Teenageři se mohou hravou formu připravit na písemku z dějepisu či z chemie. My, dospělí, se můžeme zlepšit v tom říkat věci jednoduše a senioři si mohou procvičit paměť.

Lidovky.cz: Jak karty Imaglee fungují?

Karty Imaglee v sobě spojují kvality obrázkových karet a barevných karet s čísly. Můžete s nimi hrát jak klasické hry s obrázky (jako např. Pexeso, Kvarteto nebo vyprávěcí hry), tak generacemi prověřené hry se symboly v různých barvách (jako například Prší nebo Větší bere). A spoustu dalších her.

Lidovky.cz: Co dalšího se s nimi dá hrát?

Kromě klasických her ještě originální hry, přímo inspirované kartami Imaglee, například Kreativní domino nebo Diplomacy. A skvělou zprávou pro všechny kreativce a pankáče je, že si s nimi můžete vymýšlet vlastní hry: můžete začít tím, že přidáte novou kartu do Prší a vymyslíte její účinek. Například při jejím odehrání si každý hráč vylosuje jednu kartu od svého souseda po pravici.

Lidovky.cz: Pro koho jsou karty určené a v kolika hráčích se hrají?

Karty jsou pro všechny od sedmi let výše a existují jak hry pro jednoho hráče, tak hry až pro dvanáct hráčů.

Lidovky.cz: Balíčků s kartami Imaglee je více druhů, jak se liší a dají se mezi sebou kombinovat?

Zatím existují čtyři různé balíčky: dva v divokých barvách se lvem a dva v klidných barvách s lenochodem. Balíčky se liší ve třech ohledech: lví balíčky obsahují základní slovní zásobu, zatímco ty lenochodí mírně pokročilou. Balíčky v divokém designu zaujmou na první pohled, a tedy jsou skvělé pro aktivizaci, zatímco ty v klidném designu se hodí pro systematickou práci. Zatřetí, dva balíčky jsou primárně na hry na stole a ty ostatní dva na hraní z ruky. Balíčky karet v divokých barvách (Bílý lev a Černý lev) se dají kombinovat mezi sebou. To samé platí pro karty v klidných barvách (Zeleného lenochoda a Modrého lenochoda).

Lidovky.cz: Momentálně jsou karty k zakoupení na Hithitu. Čeká tam na přispěvatele nějaká speciální akce a na co v rámci kampaně vybíráte peníze?

Snažíme se vybrat peníze na vytištění nové lví sady v klidných barvách, aby si lev a lenochod konečně mohli hrát spolu. Když se příběhy budou moci odvíjet na dvaceti místech místo deseti, s dvaceti různými zvířecími postavami, v dvaceti různých kostýmech a s dvaceti rekvizitami, bude moci vzniknout násobně více příběhů než teď. Jako bonus chystáme žolíka se lvem a s lenochodem.

Lidovky.cz: Jaká je vaše nejoblíbenější hra?

Kreativní domino, hra na kreativitu a na sluchovou paměť. A to navzdory tomu, že v ní obvykle prohrávám. Poněvadž něco vlastního vymýšlet a současně poslouchat, co říkají druzí, je pro nás muže smrtící kombinace.