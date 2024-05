Bezpečnostní úřad má nového šéfa. Čuřín chce víc digitalizace a méně prověrek

Čuřín byl dosud bezpečnostním ředitelem Úřadu vlády, v minulosti na NBÚ pět let působil mimo jiné jako vedoucí oddělení vnitřní bezpečnosti. Jako svou prioritu v NBÚ zmínil proces udělování prověrek. „Je tam prostor pro digitalizaci, propojení se státními registry a databázemi,“ uvedl Čuřín.

Místo listinných dotazníků by žadatelé o prověrku mohli v budoucnu žádat čistě elektronicky, úřad by si navíc sám vyžádal informace z registrů. „Pro žadatele by to bylo komfortnější,“ dodal.

Prověrek je podle Čuřína dnes obrovské množství a je otázkou, jak dlouho to může úřad kapacitně unést. Není si jistý, zda úřady žádají ve všech případech o prověrku jen pro ty zaměstnance, kteří přístup k utajovaným informacím skutečně potřebují. „NBÚ tu není nějakým bezpečnostním skenem nebo profilačním místem pro instituce, které si chtějí zkontrolovat zaměstnance,“ zdůraznil.

Fiala i Čuřín poděkovali Langovi, který v čele NBÚ skončil po více než sedmi letech. Dříve mimo jiné řídil Bezpečnostní informační službu (BIS). „Patří mu poděkování nejen moje, ale celé vlády za to, jak po léta sloužil státu,“ uvedl premiér. Podle Čuřína je za Langem nezpochybnitelné množství práce, na kterou chce navázat.

Výměna v čele NBÚ je podle Fialy taková, jaká má v bezpečnostních orgánech být. „Po úspěšné službě odchází dlouholetý ředitel a do funkce nastupuje člověk, který má velké zkušenosti z bezpečnostního prostředí, ale také přímo z práce v NBÚ,“ řekl. Čuřín je podle něj vysoce profesionálně vybavený odborník, který v NBÚ nebude potřebovat čas na rozkoukávání.

Hlavním úkolem NBÚ je prověřování lidí, kteří přicházejí do styku s utajovanými skutečnostmi, a prověřování firem, které se podílejí na strategických zakázkách. Vydáním osvědčení nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti úřad garantuje, že u jeho držitele nebyly zjištěny skutečnosti, které by mu bránily mít přístup k utajovaným informacím nebo vykonávat citlivé činnosti.