‚Věčný uplakánek a ukřivděný blbeček.‘ Jurečka na Twitteru zveřejnil peprný dopis

PRAHA Politici dostávají řadu dopisů od svých příznivců i nepřátel, někdy i dost peprných. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se tomu postavil čelem a jeden z takových dopisů vystavil na Twitteru.

„Nebožáku, chtěl by jsi být ve vládě…tak jen závidíš, pliveš…na vládu!!! Hnus!“ Těmito slovy počastoval Jurečku neznámý odesilatel, který urážkami opatřil jak samotný vzkaz, tak i kolonku pro adresáta. „Věčný uplakánek. Nejvíce ukřivděný blbeček v republice, závidící všem,“ stálo na obálce dopisu adresovaného do Kanceláře poslanecké sněmovny.

Jurečka si ze vzkazu nic nedělal a pochlubil se dopisem na svém twitterovém účtu i s patřičným komentářem. „Dopisy fanoušků vždy potěší. Obálka prázdná, čekal jsem nějakou hlubší argumentaci, leč marně,“ uvedl předseda KDU-ČSL a upozornil tak i na to, že samotný vzkaz nebyl uvnitř obálky, ale napsaný na její zadní straně.

Koalice Spolu, která sestává z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL je v poslendí době stále více vidět, v posledních průzkumech dokonce už předstihla vládní hnutí ANO. Společně s Piráty a STAN chce navíc nashromáždit podpisy, které by vyvolaly hlasování o nedůvěře vládě. Ke svolání schůze, která by se měla uskutečnit na začátku června, je potřeba získat padesát podpisů, Spolu, Piráti a STAN mají dohromady 68 poslanců. Dá se tak očekávat, že se mítink opravdu uskuteční.

„Téměř každý den dává tato vláda důvod k vyslovení nedůvěry. V situaci, kdy se zodpovídá PS to vnímáme jako opoziční ústavní povinnost. A na to nikdy nerezignujeme,“ uvedla na svém Twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová. Podobně reagoval i předseda ODS Petr Fiala. „Hlasování o nedůvěře vlády je i hlasováním o tom, zda má důvěru Andrej Babiš se svým kolosálním střetem zájmů, Jan Hamáček se svou lživou ‚necestou‘ do Moskvy, či ministr Arenberger se svými ‚výpadky paměti‘. Nelze nechat vládu dál rozkládat stát a nic neudělat,“ napsal.

Vládní praktiky se nelíbí ani Jurečkovi, který připomněl kauzu s nemocnicemi a programem REACT-EU. „Karlovarská losovačka hadra, to co teď předvedla vláda v případě vyhodnocování žádostí nemocnic v rámci programu REACT-EU je fraška! Žádáme za koalici Spolu, ať tuto vyzvu vláda zastaví a vypíše znovu! Rychlost dvojkliku a připojení nemá být rozhodujícím kritériem pro úspěch!“ napsal.

„Poslední kauzy vlády překročily veškerou míru únosnosti. Proto podpoříme hlasování o nedůvěře vládě. Nebudeme však komplikovat práci české diplomacie a počkáme do června, kdy má dojít k vyřešení bezpečnostní krize s Ruskou federací,“ zveřejnili tweet k současnému dění také Piráti.