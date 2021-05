Pět opozičních stran vyvolá v červnu hlasování o nedůvěře vládě. Babiš tomu nerozumí

Praha Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) nashromáždí dostatek podpisů k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Na dnešní tiskové konferenci ve sněmovně to řekl předseda ODS Petr Fiala. Schůze by se měla podle dohody uskutečnit na začátku června. K jejímu svolání je třeba 50 podpisů. Spolu má 40 poslanců, kluby Pirátů a STAN dohromady čítají 28 zákonodárců.

V první reakci premiér Andrej Babiš uvedl, že nechápe, proč by měla sněmovna hlasovat o nedůvěře vládě pět měsíců před volbami. „O vyvolání hlasování o nedůvěře se mluví stále. Nechápu, proč by mělo být vyvoláno, když máme pět měsíců do voleb, vláda zvládá očkování a pandemii, postupně rozvolňujeme a vrací se to do normálu,“ řekl Babiš.

Piráti a STAN původně podpisy připojit nechtěli, byli spíše pro rozpuštění sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. Zdůvodňovali to zejména aktuální diplomatickou roztržkou s Ruskem a tím, že do konce května mají Česko opustit další pracovníci ruské ambasády. Koalice ale minulý týden oznámila, že nezískala potřebnou podporu tak, aby se volby uskutečnily do konce léta. Pro rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných voleb by bylo zapotřebí nejméně 120 poslanců.



„Schůze k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO) bude svolána na základě společného postupu koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů, kteří přidají svoje podpisy k naší žádosti. Součástí naší dohody je to, že odevzdání podpisů na svolání schůze a samotná schůze k nedůvěře proběhne na začátku června,“ řekl Fiala. Pro vyslovení nedůvěry vládě je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců.

Hnutí SPD podle šéfa klubu Radima Fialy nikdy vládu nepodporovalo a bude hlasovat pro nedůvěru. Kritizoval například protikoronavirová opatření, která mají ekonomicko-sociální dopady. Vláda podle něj může dovládnout v demisi, činnost Sněmovny to neohrozí. Míní, že vhodným postupem by byla částečná rekonstrukce kabinetu a následná nová žádost o důvěru sněmovny.

Prezident Miloš Zeman několikrát řekl, že pokud by sněmovna menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD vyslovila nedůvěru, nechal by Babišův kabinet dovládnout v demisi.

Trpělivost s neschopnou vládou Andreje Babiše a Miloše Zemana došla a podpisy máme sesbírané! #SPOLU s druhou demokratickou koalicí vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě, aby každý poslanec mohl jasně říct, jestli má vláda jeho důvěru. — Spolu_Koalice (@SpoluKoalice) May 12, 2021

Podle Fialy vláda nezvládla boj s koronavirovou pandemií. Česko patří k zemím s nejvyšším počtem obětí na milion obyvatel, mělo nejdéle zavřené školy a spousta podnikatelů nedostala potřebnou podporu pro udržení provozu, přestože byl rozvrácen státní rozpočet, míní předseda ODS. Uvedl také, že vláda nebyla schopná zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poznamenal, že je zásadní překonat i z pohledu zahraničí diplomatickou krizi. Považuje za nutné dokončit proces stanovení maximálního počtu pracovníků na ruském velvyslanectví v Praze.

„I to, že ten pokus uděláme, že možná úspěšný nebude, má svoji velmi silnou hodnotu z hlediska ústavního principu i symboliky toho, aby se jasně ukázalo, kdo za vládou stojí, nebo nestojí,“ řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podle šéfa STAN Víta Rakušana se už při pokusu o sběr podpisů pro rozpuštění Sněmovny ukázalo, komu jde o zachování benefitů poslaneckého mandátu i přes léto a kdo se obával toho, že by voliči mohli rozhodnout o osudu země i v dřívějším termínu. „Byly to jen tyto dvě koalice, které byly ochotny do odvážného kroku ještě před začátkem léta jít,“ řekl.