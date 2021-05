Poslanci opět neveřejně řeší Hamáčkovu cestu do Ruska. Šéf žalobců a policejní prezident nedorazili

PRAHA Poslanci se ve středu odpoledne vrátili k debatě o okolnostech zrušené cesty vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Stejně jako v úterý jednají neveřejně.

Do Sněmovny dorazili Hamáček i premiér Andrej Babiš (ANO), byť dopoledne poslali omluvy z jednacího dne. Opět byli pozváni také ředitelé všech tří tajných služeb Jan Beroun, Marek Šimandl a Michal Koudelka, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a policejní prezident Jan Švejdar. Zeman a Švejdar se z účasti omluvili, oznámil předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Pozvaní hosté byli o dnešním postupu jednání sněmovny informováni, aby mohli dorazit.



Poslanci začali cestu probírat za zavřenými dveřmi v úterý odpoledne kvůli informacím serveru Seznam Zprávy. Server s odkazem na své zdroje uvedl, že Hamáček chtěl vyrazit do Ruska s plánem „vyměnit mezinárodní skandál“ kolem exploze muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny Sputnik V a uskutečnění summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to popírá.

Vondráček znovu upozornil poslance na to, že každý, kdo má přístup k utajované informací, o ní musí zachovávat mlčenlivost. V sále znovu nesměla být technika schopná záznamu, jako jsou mobilní telefony, notebooky nebo takzvané chytré hodinky, ale například ani tašky. Poslanci nechávají tyto věci v kancelářích. Splnění povinnosti se ale nekontroluje. Poslanci, který by záznam jednání pořídil a nahrávka by se dostala na veřejnost, by hrozilo trestní stíhání.

Technici přerušili televizní přenos ze sálu na vnitřním okruhu i na internetu. Vypnuli také sněmovní wi-fi. Ochranná služba uzavřela obě galerie a prostor před jednacím sálem. Z jednání nebude ani dnes pořizován stenozáznam.

Hamáček dnes uvedl, že na autory článku podá trestní oznámení a žalobou bude po vydavateli požadovat deset milionů korun. Server Seznam Zprávy je podle šéfredaktora Jiřího Kubíka připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.

Úterní diskuse trvala asi hodinu a půl. Pozvaní ředitelé zpravodajských služeb, nejvyšší žalobce a policejní prezident se ke slovu nedostali. Někteří poslanci uváděli, že debata přerostla ve vzájemné osočování. Zeman následně před novináři prohlásil, že se za ni styděl.