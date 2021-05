Vařili pervitin, byt začal hořet a vybuchl. Kvůli požáru v Ostravě obvinila policie dalšího muže

Ostrava V souvislosti s únorovým požárem a následným výbuchem v pětipatrovém domě v Ostravě-Hrabůvce policie obvinila dalšího muže.

Stejně jako první obviněný ve věku 48 let, se i tento v bytě podílel na výrobě drogy. Sedmatřicetiletý muž ale při výbuchu utrpěl vážná zranění a dlouho nebylo možné jej vyslechnout. Ve čtvrtek to řekla moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Mužům hrozí dva až deset let vězení. Při požáru, který způsobil škodu okolo 1,5 milionu korun, se zranilo šest lidí.



„Od doby exploze policisté vyslechli desítky osob a zajistili množství důkazů, které následně vyhodnotili. Doposud zajištěné důkazy svědčí o tom, že příčinou výbuchu a následného požáru byla neodborná manipulace s chemickými látkami při nelegální výrobě pervitinu,“ řekla Michalíková.



Stejně jako prvního obviněného, také tohoto muže kriminalisté obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a z obecného ohrožení z nedbalosti.Podle policie především v Ostravě na několika místech provozoval varny pervitinu. Vyrobenou drogu pak prodával dál nebo ji sám užíval.

„V den výbuchu přišel na návštěvu za svým známým, který už byl dříve obviněn. Důvodem byla společná výroba drog,“ řekla mluvčí. Podle policie chtěli vyrobit asi 400 gramů pervitinu. To se ale nepodařilo. Byt začal hořet a vybuchl. Hasiči museli z domu evakuovat čtyři desítky osob. „Obviněný muž přiznal a svého jednání litoval,“ doplnila mluvčí.