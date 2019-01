Nejprve pokousal návštěvu. Při cestě na veterinu pak kocour strhl volant a obrátil auto na střechu

ČESKÁ LÍPA / PRAHA Neobvyklého viníka má dopravní nehoda, k níž došlo na Českolipsku. Kocour, kterého jeho majitel vezl na veterinární vyšetření, nevydržel v přepravní tašce a skočil řidiči na volant. Auto posléze sjelo do příkopu, kde se převrátilo na střechu. Šofér i zvíře zůstali nezraněni.

Havárii, k níž došlo v sobotu v odpoledních hodinách, předcházelo několik podivuhodných okolností. Kocour nejprve v rodinném domku v Provodíně pokousal jednoho z návštěvníků. Ačkoliv se jednalo o nepatrné povrchové poranění, vznikla panika, jestli kocour, jenž na zahradě loví myši, netrpí infekční chorobou.



Majitel se proto rozhodl, že jej odveze na veterinární prohlídku do přibližně deset kilometrů vzdálených Doks. Kocoura uložil do přepravní tašky, v níž se ovšem zvířeti příliš nelíbilo.

„Potom, co s ním jeho páníček ujel necelé dva kilometry, podařilo se mu z tašky položené na zadní sedačce nepozorovaně vyklouznout, a za jízdy skočil řidiči přímo do volantu,“ informovala liberecká policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že šofér se následně lekl a strhl řízení do příkopu. V něm se vůz převrátil na střechu.

Auto, které skončilo na střeše poté, co kocour skočil řidiči na volant.

Ani jeden z účastníků nehody nebyl zraněn. Kocour však po nabourání z auta utekl. Hasiči, kteří na místě zajišťovali vyprošťovací práce, jej později našli vystrašeného na nedalekém poli.



„Vůbec před nimi neutíkal a nechal se od nich odnést k majiteli. Policisté potom oba účastníky havárie převezli na nejbližší benzinovou stanici, kde spolu v teple počkali na odtahovou službu,“ doplnila mluvčí. Škodu na vozidle policisté předběžně odhadli na sto tisíc korun.

Policisté zároveň v návaznosti na tento případ vyzvali veřejnost, aby zvířata přepravovala ve speciálních přepravních boxech, které je nutné zabezpečit proti pohybu bezpečnostním pásem.