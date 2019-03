Nejsem ničí ‚děvkou‘, psala Šlechtová. Nešťastný status přisuzuje těžkému týdnu

PRAHA Bývalá ministryně pro místní rozvoj a následně obrany Karla Šlechtová (za ANO) zveřejnila v pátek poměrně rozhořčený status na Facebooku, ve kterém napsala že ‚politika je svinstvo‘ a že nebude ničí děvkou. Většina médií toto vyjádření spojovala s tím, že nebyla nominovaná do evropských voleb. Šlechtová však celý incident přisuzuje těžkému týdnu.

„Opravdu? Já fakt nechápu? Buď jsem naprosto blbá anebo všichni okolo mě jen lžou. Asi jsem věnovala 4 roky svého ministerského života něčemu, čemu jsem věřila a byla to jen přetvářka, “ napsala na svůj profil Šlechtová.



V rozhovoru pro Deník N však vysvětluje, že v týdnu, kdy příspěvek na Facebook přidala, se jí událo mnoho věcí. Upustit páru je podle ní zcela normální a za statusem si stojí. „Pomáhala jsem někomu se smrtí blízké osoby a začala jsem si klást hodně otázek ohledně své politické kariéry,“ vysvětluje své důvody k napsání příspěvku Šlechtová.

Většina médií v pátek spekulovala, zda Šlechotvá tento příspěvek nenapsala v souvislosti s nezvolením na kandidátní listinu do evropských voleb. Bývalá ministryně však tuto informaci popřela, jelikož už 14 dní dopředu věděla, že na ní nebude. „Sice jsem čekala na potvrzení, ale věděla jsem to už dávno. Že by to mělo nějaký vliv na můj status? To asi ne,“ vysvětlila.



‚Svinstvo a hnus’

Podle Šlechtové emoce do politiky patří. „Nenechám si nikým kálet na hlavu. Osobně bych nezměnila nic, co jsem udělala,“ ostře komentovala Šlechtová. Také dodala, že kolegové z hnutí ANO by si měli zamést před vlastním prahem.

Příspěvek také vzbudil otázky, zda se z politiky nechystá odejít. To však popřela. „V tuto chvíli se k tomu určitě nechystám, jsem zvolená jako nestraník na kandidátce hnutí ANO, a nevidím důvod z něj aktivně odcházet,“ řekla. Na Facebooku popsala politiku jako „svinstvo“ a hnus. Za tímto přirovnáním si však nadále stojí. „Jsme bojovná a dost rázná a zakládám si na tom, aby lži nebyly na prvním místě,“ vysvětlila v rozhovoru.

Kandidátce hnutí ANO do Evropského parlamentu figuruje europoslankyně Dita Charanzová a poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová. Na třetím místě je ekonom Martin Hlaváček, za ním jsou poslankyně ANO Radka Maxová a bývalý lídr pirátů v Mariánských Lázních Ondřej Knotek.

Bývalá ministryně nejdřív zastávala úřad pro místní rozvoj ve vládě Bohuslava Sobotky, poté fungovala jako ministryně obrany v první vládě současného premiéra Andreje Babiše do června 2018. V druhé Babišově vládě ji však nahradil současný ministr obrany Lubomír Metnar. Tehdy mimo jiné uvedla, že ministerstvu nejspíš vadilo její „protikorupční tažení“.