DLABAJOVÁ: Grilování komisařů není jen zbytečná fraška

Kadri Simsonová, Margaritis Schinas, Nicolas Schmit nebo Helena Dalliová. Nic vám tato jména neříkají? Nezoufejte, nejste sami. Ač se v Bruselu, sídle institucí Evropské unie, poslední týdny nemluví o ničem jiném, slyšení kandidátů na členy příští Evropské komise unikají pozornosti širší veřejnosti nejen v Česku, ale také v jiných státech EU.

Do určité míry je to pochopitelné, protože každý z nás má plno svých každodenních starostí, na stranu druhou se bezpochyby jedná o událost, která se během dalších pěti let podepíše na životech nás všech.

Evropská komise je totiž instituce, kterou můžeme s větší mírou nadsázky označit za unijní vládu. Její členy vybírají členské státy, které musí už při výběru kandidátů a kandidátek myslet na to, že Komise je politicky nezávislým orgánem. Pro budoucí komisaře a komisařky to znamená jediné: ještě před cestou do Bruselu zahodit stranickou legitimaci a obrazně řečeno zmuchlat také občanský průkaz. V opačném případě by totiž hrozilo, že zákony, které Komise navrhuje a vymáhá, nebudou přinášet užitek celé Evropě, ale budou šity na míru jen vybraným zemím. To by rozhodně nepřineslo nic dobrého, ale naopak by to zadělalo na řadu dalších problémů.

Evropskou unii navíc čekají těžké roky, které rozhodnou o její další podobě. Už dlouho se mluví o reformě fungování celého systému nebo o zásadních krocích, po nichž volá unijní ekonomika včetně klíčových sektorů, jako je energetika, digitální trh nebo doprava. Bez povšimnutí nesmí zůstat ani přebujelá a všudypřítomná byrokracie či nejrůznější překážky, které se nedaří odstranit ze společného vnitřního trhu a které brání našim firmám v hladkém přeshraničním podnikání. O globálním postavení Evropské unie, které je pod neustálým tlakem jiných ekonomik, ani nemluvě.

Zmiňované „grilování“ budoucích evropských komisařů a komisařek, které v tyto dny probíhá v Evropském parlamentu v Bruselu a jímž prochází i česká kandidátka Věra Jourová, mnozí označují za divadlo nebo o něm mluví jako o zbytečné frašce, ve které hlavní roli hraje politika a vyřizování účtů mezi unijními institucemi.

Takovým hlasům si troufám oponovat a tvrdím, že toto „divadlo“ je mnohem významnější, než se může na první pohled zdát. Je to důležité síto, přes které projdou pouze ti, kdo prokážou, že na to mají a že jim nechybí odvaha pouštět se do změn. I proto je dobře, že několikahodinové slyšení, při němž padají otázky na odborné znalosti kandidátů, ale také na jejich majetkové poměry či možný střet zájmů, probíhá v Evropském parlamentu.

Evropský parlament je totiž jedinou institucí EU, do které její zástupce volí přímo občané. Europoslancům tím do rukou vkládají důvěru, že ve svých rozhodnutích zohlední přání a potřeby svých voličů. Je tomu tak i v případě slyšení příští Evropské komise. Nechte proto Simsonovou, Schmita i Schinase na nich. Pokud neuspějí a schválí nekompetentní kandidáty, za pět let čeká „grilování“ na ně. U voleb.