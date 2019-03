Eurovolby jako výchova politických nadějí. Strany sázejí na mladé kandidáty

PRAHA Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer jsou důkazem, že i neúspěšné volby mohou „nakopnout“ politickou kariéru. Všichni tři kandidáti na Hrad byli sice před rokem poraženi prezidentem Milošem Zemanem, během kampaně na hlavu státu se ale natolik zviditelnili, že později do jednoho uspěli ve volbách do Senátu.

Strany sázejí na obdobný jev v blížících se volbách do Evropského parlamentu. Kromě starších a zkušených politiků mají na poměrně vysokých místech kandidátek i velice mladé lidi. U nich se sice většinou nepředpokládá, že by do Bruselu mohli být skutečně zvoleni, zapojují se ale do kampaně a pomáhají připravovat některé strategie či body volebního programu. Eurovolby, které Čechy obecně příliš nelákají, tak do jisté míry fungují i jako farma pro výchovu politických nadějí.



Poprvé na kandidátce a hned do Evropského parlamentu je mladý lidovec František Talíř, ročník 1993. Je synovcem bývalého ministra kultury Jaromíra Talíře. „V rodině máme politickou tradici a mě samotného politika baví. Pár let jsem se ve straně pohyboval na pozici asistenta poslance. Chytlo mě to, proto jsem do voleb šel,“ popisuje student z jižních Čech.

Kamarády jeho kandidatura překvapila, část z nich se ale později zapojila do jeho kampaně. Talíř je na lidovecké kandidátce na šestém místě. Před ním jsou samí političtí matadoři – volebním lídrem je nynější europoslanec Pavel Svoboda. Soudě podle preferencí je už dnes v podstatě jisté, že se začínající politik do Evropského parlamentu nedostane. Zkušenosti ale hodlá využít v další kariéře. „Ať už to dopadne jakkoli, jsem každopádně připravený pro stranu dýchat i nadále,“ říká.

Mladé lidi mají na kandidátkách i další strany. ODS vepsala na 11. až 13. místo Andreu Šilhanovou, Štěpána Slováka a Tomáše Láznu. „Zajímám se, co se kolem mě děje. Spousta věcí mě štve, třeba vzdělávání,“ říkal třetí z nich na nedávné ideové konferenci opoziční pravicové partaje.

Babiš chce mladé „doma“

Omlazení se projevuje i na klesajícím průměrném věku uchazečů o Evropský parlament. V posledních sněmovních volbách byl 46,4 roku a v komunálních skoro 47 let. Nyní Piráti hlásí průměrný věk své kandidátky okolo 35 let, sociální demokraté 39 let a komunisté 41 a půl roku.

KSČM má navíc nejmladší volební jedničku. Je jí 38letá europoslankyně Kateřina Konečná. Za ní je 23letý Andrej Bóna a třicátník Arťom Korjagin. Konečná se netají tím, že takto mladou kandidátku prosazovala a „juniory“ zapojila do přípravy kampaně.

„Doufám, že nenecháme vyprchat potenciál, který díky evropským volbám vznikl,“ říká komunistická místopředsedkyně.

Jiný přístup volí ANO. Jeho šéf Andrej Babiš sází v Evropských volbách na zkušenosti. Proto jsou na prvních místech dosavadní europoslankyně Dita Charanzová a Martina Dlabajová. Od mladých Babiš chce, aby nejprve pracovali v domácí politice. Týká se to například poslance Jaroslava Bžocha, o jehož kandidatuře do Evropy se také uvažovalo.