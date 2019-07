‚Nevolte ji, je od premiéra Babiše.‘ Šojdrová agitovala proti místopředsedkyni EP Charanzové

BRUSEL Obratem poté, co vešel ve známost balíček činovníků do čela Evropské unie, zavalila premiéra Andreje Babiše (ANO) kritika, že rezignoval na získání postu pro Českou republiku. Absence domácích hráčů na nejvyšší úrovni se poté dorovnala historickým úspěchem v orgánech Evropského parlamentu, kde má republika poprvé dva místopředsedy, piráta Marcela Kolaju a členku hnutí ANO Ditu Charanzovou. Nemuselo ale být ani to.

Babiš: Přednost von der Leyenové? Není to Timmermans, má k našemu regionu lepší vztah Oproti zvyklostem totiž obeslala lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová všechny vedoucí národních delegací ve své frakci (EPP), aby Charanzovou nevolili. Bez ohledu na to, jak závažný politický svár se odehrává mezi stranami doma, se přitom předpokládá, že Češi v europarlamentu držívají při sobě, když jde o to, aby země měla zastoupení v důležitých funkcích. Nepsané pravidlo o společném zájmu o český úspěch ale nezahodila jen Šojdrová. Radka Maxová (ANO) ve frakci liberálů zase nevolila Jana Zahradila (ODS), kandidáta konzervativců (ECR) na předsedu europarlamentu; v tomto boji ho porazil italský socialista. Rozdíl je nicméně v tom, že Maxová nenabádala k ignorování Zahradila ostatní kolegy apelativními e-maily. Pozor na premiéra V rozeslaném přípisu Šojdrová netvrdí, že by Charanzová nebyla co k čemu; vyzývá evropské lidovce, aby ji nevolili, protože předsedou jejího hnutí je Babiš. V předmětu e-mailu, pod nímž jsou podepsáni ona a Luděk Niedermayer (TOP 09), stojí, že se jedná o stanovisko české delegace v EPP. V té jsou vedle signatářů zastoupeni ještě Jiří Pospíšil (TOP 09), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a Stanislav Polčák (STAN), jejich podpisy však chybí. „Vzhledem k nedostatku času jsme nebyli schopni zajistit stanovisko celé české delegace v EPP. Proto to berte jen jako osobní stanovisko mé a pana Niedermayera,“ sdělila LN Šojdrová. Niedermayer se k akci staví opatrně – uvádí, že přesný text rozeslaného komuniké ani nezná a nechce to moc rozebírat. „Babiš je kvůli svým problémům v europarlamentu velmi sledován a paní Charanzová se s ním během volby silně asociovala. Proto se mi názor, že toto je dobré kolegům sdělit, zdál správný. Proto je to nápad, který jsem podpořil, když vznikl,“ řekl LN Niedermayer. Lídryně hnutí ANO v EP Dita Charanzová. Kandidátku hnutí ANO vedla do eurovoleb Dita Charanzová. V anglicky psané e-mailové výzvě k nevolení Charanzové se výslovně uvádí, že nejde o ni, ale o Babiše. „Dovolte nám, abychom vás informovali, že poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová byla lídrem kandidátky Babišova hnutí. V současnosti protestují stovky tisíc lidí proti Babišovi, jeho střetu zájmů a zneužití finančních prostředků EU. Bude-li zvolena paní Charanzová, bude to velká rána pro všechny tyto lidi v České republice, kteří jsou oddáni vládě práva a demokracie,“ napsala Šojdrová s připodepsaným Niedermayerem. Do přílohy vložili volební plakát, kde stojí Charanzová po boku Babiše, obraz doplněný heslem „Ochráníme Česko, tvrdě a nekompromisně“. Doma vs. v Bruselu Charanzová i přes tuto výzvu získala dost hlasů, ale e-mail ji evidentně rozčílil – jedna věc je podle ní nechtít někoho volit a nevolit ho, ale druhá aktivně škodit. „Nevím o jiných případech, kdy by poslanci vlastní země takto brojili proti svému kolegovi, ale to ať si každý, kdo má potřebu takto vystupovat, srovná sám se sebou,“ uvedla. Česko má poprvé dva místopředsedy Evropského parlamentu. Mandáty získali Charanzová a Kolaja S názorem, že nejde o standardní postup, se ztotožňuje i bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Pozice v europarlamentu se obsazují – analogicky k českému zákonodárnému sboru – po dohodě mezi jednotlivými politickými frakcemi. Hledisko navíc v Bruselu však podle Svobody je střežit zájmy své domovské země. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a kandidátky do EP Dita Charanzová (vpravo) a Martina Dlabajová (vlevo). „Povinností našich poslanců má být udělat vše, aby co nejvíce českých zástupců ve volbě do pozic v Evropském parlamentu uspělo. Proto se mají navzájem podporovat, zejména jde-li o poslance proevropských politických sil, což Charanzová je,“ míní Svoboda s tím, že stejně tak ale očekává podporu od Charanzové pro kandidatury dalších Čechů, ať už doma patří do jakékoli partaje. Proč je ANO kritické k EU a s čím jde do voleb? Odpovídá lídryně kandidátky Charanzová Jeho konsenzuální stanovisko plyne nejen z letité zkušenosti v diplomacii, ale i faktu, že má blízko k oběma táborům. Je členem lidovecké strany a zároveň radí v zahraničních otázkách premiéru Babišovi. Přes všechny výhrady si Šojdrová stojí za tím, že konala správně, protože její prolomení zvyklostí je ospravedlněné prolomením zvyklostí ze strany Babiše. „Především nepovažuji za běžnou situaci, že premiérem zůstává člověk, který je ve střetu zájmů a čelí trestnímu stíhání. To není běžné ani v Evropské unii. Bohužel Charanzová byla skutečně tváří kampaně spolu s Babišem a její volba do vedení Evropského parlamentu může být chápána symbolicky,“ doplnila. Šojdrová se s hnutím ANO nestřetla poprvé. Již před časem měla spor s Andrejem Babišem ohledně přijímání syrských sirotků.