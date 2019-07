Babiš: Přednost von der Leyenové? Není to Timmermans, má k našemu regionu lepší vztah

PRAHA/BRUSEL Kandidátka na šéfku Evropské komise a současná německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová je daleko lepší, než původně zvažovaný Frans Timmermans, říká pro Lidovky.cz a LN český premiér Andrej Babiš. Státy Visegrádské čtyřky, které je Česko součástí, podle něj při obsazování unijních postů splnily své cíle.

Lidovky.cz: V čem je pro Česko výhodné, že volba padla právě na Ursulu von der Leyenovou?

Od začátku jsme tvrdili, že odmítáme systém spitzenkandidátů (volebního lídra pozn. red.). To je systém, který není zakotvený v žádných smlouvách. Velké země se domluvily, že pan Timmermans bude šéfem Evropské komise a Manfred Weber se stane šéfem Evropského parlamentu. Proti tomu jsme bojovali, kvůli tomu jsme se spojili s Itálií a nakonec jsme to prosadili. Nikdy jsme žádného kandidáta na šéfa Komise ani na další posty neměli. Hodnotíme to tedy samozřejmě jako úspěch. Paní von der Leyenovou naši kolegové znají z jejího působení coby německé ministryně obrany. Znají ji také naši lidé z NATO. Každopádně je lepším kandidátem než Frans Timmermans.

Lidovky.cz: Na něm vám vadil také jeho přístup ke kontrole rozdělování eurodotací. Ptal jste se na toto téma i Ursuly von der Leyenové?

U pana Timmermanse nám vadilo hlavně jeho hanlivé vyjadřování o některých členských státech EU, třeba vůči Rakousku. Vyčítal nám také nesolidární přístup v otázce migrace, v tomto tématu se s ním také neshodneme. Pokud jde o paní von der Leyenovou, ta vzešla jako návrh Evropské lidové strany (EPP), což je logické, jelikož oni vyhráli eurovolby. Poté, co jsme odmítli systém spitzenkandidátů, přišli s tímto kompromisním návrhem.

Lidovky.cz: Kritizoval jste Evropskou komisi za její zpolitizovanost. Je Ursula von der Leyenová zárukou toho, že Evropská komise již zpolitizovaná nebude?

Znovu opakuji, že naši kolegové, třeba bývalí ministři obrany, s ní mají dobré zkušenosti. K našemu regionu má navíc lepší vztah než pan Timmermans.

Lidovky.cz: V balíčku jmen, která po summitu obsadila klíčové europosty, však už nikdo, kdo by reprezentoval střední či východní Evropu, není. Zastupovat ji tedy má právě paní von der Leyenová?

Ještě jednou. Náš region žádného svého nominanta neměl. Samozřejmě, já i moji kolegové z V4 jsme bojovali za zájmy našich zemí, nikoli frakcí, do které jejich strany patří. Proto jsme se spojili i s Itálií, abychom zabránili systému spitzenkandidátů. To byl hlavní cíl. A to se nám podařilo.

Lidovky.cz: Vyplývá mi z toho, že nejlepší kvalitou Ursuly von der Leyenové pro vás je, že se nejmenuje Frans Timmermans.

Ano, máte pravdu, tak to je.

Lidovky.cz: Co říkáte na kritiku, že vzhledem ke jménům kandidátů, které Evropská rada předložila, se dá hovořit o propadáku zemí V4?

Vy mě neposloucháte. Německo, Francie, Španělsko, Nizozemsko, ti všichni přišli s dealem Timmermans-Weber. Visegrádská čtyřka se spojila s Itálií a poprvé v historii tomu zabránila. Takže to považuji za jednoznačný úspěch.

Lidovky.cz: Nebylo by ale přece jen lepší, aby státy střední a východní Evropy měly na hlavních pozicích Evropské unie svého zástupce?

Pokud se socialisté mstí některým zemím V4 za to, že jim shodily Timmermanse, tak to je jejich problém. My jsme však žádného nominanta neměli. Ani na předsedu Komise, ani na předsedu europarlamentu, ani na předsedu Evropské rady. Mrzí mě, že neposloucháte, co vám říkám.

Lidovky.cz: Poslouchám vás. Můžete mi tedy přiblížit, proč jste s žádným vlastním jménem nepřišli?

My jsme nikoho neměli.

Lidovky.cz: Ani jste o tom neuvažovali?

Ale uvažovali. A vy snad máte nějaký nápad? My jsme nikoho nenašli.

Lidovky.cz: Ve středu se do čela Evropského parlamentu dostal italský socialista David Sassoli. Je to dle vás potvrzením, že návrh, který jste vyjednali na Evropské radě, europarlamentem projde?

Europarlament je nezávislý, takže nemůžeme mluvit za něj. Až na státy V4 však většina kolegů premiérů a prezidentů bojovala za své politické frakce. My bojovali za naše občany a za náš region. Takže předpokládám, že to dopadne.