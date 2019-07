Spory lídrů zemí EU o nového šéfa Evropské komise se europoslancům nelíbí

Štrasburk Popření systému takzvaných vedoucích kandidátů na post předsedy Evropské komise, k němuž podle diplomatů spěje bruselský summit Evropské unie, vyvolává mezi europoslanci skeptické až rozhořčené reakce. Podle některých není jisté, zda se bude Evropský parlament ochoten podřídit vůli unijních premiérů a prezidentů a schválit na vrcholné posty jimi navržené kandidáty.

Lídři v Bruselu jednali jako o možné budoucí šéfce Evropské komise o německé ministryni obrany Ursule von der Leyenové. Pokud by zástupkyně evropských lidovců (EPP) získala tento klíčový post, předsedou EP by se v rámci dohody měl stát některý ze socialistických europoslanců - hovoří se o Italovi Davidu-Mariovi Sassolim či Bulharu Sergeji Staniševovi. Nikdo z těchto politiků není takzvaným spitzenkandidátem, tedy lídrem vybraným evropskou politickou skupinou před květnovými eurovolbami.



Systém založený na vedoucích kandidátech prosazuje EP již druhé volební období, kvůli nedostatku podpory pro lidovce Manfreda Webera i socialistu Franse Timmermanse jej však evropští prezidenti a premiéři patrně nadobro smetli ze stolu.

Nejsilnější evropská strana EPP systém spitzenkandidátů podporuje

„Vnímám to jako nebezpečný precedens, který by mohl vést ke snížení zájmu lidí o volby do Evropského parlamentu,“ řekl český lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který je přesvědčen o prospěšnosti systému „spitzenkandidátů“. Stejně jako on i další členové nejsilnější europarlamentní frakce EPP zdůrazňují, že květnové volby provázela nejvyšší účast za poslední dvě desetiletí a voliči systém volebních lídrů akceptovali.

Socialisté, kteří o jménu svého favorita na předsedu EP rozhodují na jednání své frakce, se k návrhům zatím veřejně nevyslovují. Bývalý socialistický předseda EP Martin Schulz, který se podle některých médií zapojil do vyjednávání, se však v úterý na webu listu Der Spiegel vyjádřil o možné předsedkyni Evropské komise velmi kriticky, když ji označil za „nejslabší ministryni německé vlády“. „Zjevně je to výkon dostačující k tomu, abyste se stali šéfem komise,“ uvedl.

Výsledek bude do poslední chvíle nejistý

Nespokojené hlasy znějí i z dalších početně silných frakcí liberálů a zelených, kteří si dělají zálusk na pozici předsedy parlamentu. Bez jejich podpory však nemohou dvě nejsilnější skupiny pro případnou dohodu získat v EP potřebnou většinu hlasů. Očekává se tedy, že výsledek středeční volby předsedy Evropského parlamentu bude do poslední chvíle nejistý.