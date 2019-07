Nejsme prodavačky, zlobí se letušky. Během letu musí prodávat stírací losy a powerbanky

PRAHA Letušky si přijdou trapné a směšné. Musí totiž prodávat během letu stírací losy, nabíječky či sluchátka. Aktivní nabízení powerbank například doprovázejí sloganem „Došla vám šťáva?“. U společnosti Ryanair se kvůli tomu prý stevardky bouří. Vyplývá to z výpovědi dvou z nich, kterou poskytly Lidovým novinám.

V sedadle letadla si poklidně čtete knihu a chvílemi se kocháte výhledem na krajinu. Díky servisu stevardek jste dobře najedení a právě dopíjíte kávu. Servis však nečekaně pokračuje prodejem věcí, které nejsou pro létající dopravní prostředek zcela typické.

Powerbanky, stírací losy, sluchátka, nabíječky, parfémy či hodinky. To vše jsou během cesty motivovány aktivně nabízet jednotlivým zákazníkům letušky nízkonákladové letecké společnosti Ryanair. Podle výpovědí dvou z nich pro LN tlak na prodeje v posledních měsících stoupl a v důsledku toho někteří zaměstnanci odcházejí.

Podle Italky Sophie z Prahy, která dělá u zmíněných aerolinií letušku osm měsíců, nabízení všemožných suvenýrů ubírá někdy personálu čas na podstatnější věci. „Je to letadlo, není to tak snadné jako v autobusu,“ řekla LN rozhořčená mladá letuška.

Ryanair však žádný problém nevidí. Na dotazy LN odpověděl strohým vyjádřením. „Členové palubních posádek jsou motivovaní prodávat během letu s nejvyššími bonusy v odvětví (10 %). Na to je školíme a monitorujeme prodeje jako každá jiná společnost,“ odepsalo tiskové oddělení aerolinií. Na konkrétní dotazy vztahující se k výpovědím stevardek nereagovalo.

Nejdřív powerbanky, pak až jídlo

„Jde to následovně. Nejprve mobilní elektronika – nabíječky, powerbanky a sluchátka. Potom teplá jídla, následně nápoje a menší věci k zakousnutí. Pak nabízíme stírací losy a následně procházíme s dárky jako parfémy a hodinky. Když letíme déle než 90 minut, jedeme to celé ještě jednou,“ popisuje pro LN dvaadvacetiletá italská letuška Sophia, co všechno je během cesty nucena lidem aktivně nabízet.

úryvky z rozhovoru Jak dlouho trvá, než dostanete plnou zodpovědnost za chod kabiny?

Sophia: „V podstatě hned po ukončení kurzu. Tři dny máme jen přechod, kdy pracujeme pod dozorem, pak už jedeme na plný plyn.“ Připravují vás nějak na fakt, že budete prodávat různé produkty?

Sophia: „Jen teplá jídla, nápoje a menší jídla. Nic jako power banky a podobně.“

Mladá stevardka právě popsala učebnicový servis u nízkonákladové letecké společnosti Ryanair, u které podle ní došla četným jejím kolegyním a kolegům trpělivost. Důraz na prodeje všeho možného v deseti tisících metrech prý ubírá personálu čas.

Pražská pobočka Ryanairu čítá mezi osmdesátkou až stovkou členů palubních posádek. V posledních měsících, kdy začala společnost na prodej v letadlech údajně tlačit, začali podle Sophie odcházet zaměstnanci. Podle italské letušky za měsíc odešlo i třicet až čtyřicet lidí.

„Odcházet začali hlavně ti zkušenější,“ řekla LN další stevardka, dvacetiletá Tereza, která má po roce zkušeností v plánu aerolinky také opustit. Vadí jí nejen prodej losů a dalšího zboží. „Novým lidem nabízejí podmínky, které my nemáme. Třeba měsíční platy ve výši, na kterou nedosáhneme ani my zkušenější. Víme, že v praxi to zkrátka nejde,“ doplňuje Tereza. Ryanair speciálně pro Prahu zřídil lokální výcvikové středisko, na což u inzerátů na práci členů palubního personálu láká.



Při procházení kabiny drží stevardky tu stírací losy, tu sluchátka a snaží se je nabízet jednomu pasažérovi po druhém. Sophia má zkušenost i s londýnskou pobočkou aerolinek, kde byl důraz na komerční aspekt práce prý ještě větší. „Říkali mi, že pokud někdo spí, mám ho vzbudit,“ říká stevardka s tím, že některé kolegyně to dohání k zoufalosti.

„Stalo se mi, že jedna cestující omdlela a svezla se ze sedadla na zem. Přispěchala jsem k ní s vodou. V tu ránu u ní stála kolegyně se čtečkou karet, aby mohla ženě v bezvědomí naúčtovat tři eura za vodu. Bylo to šílené,“ vzpomíná Sophia.



Došla vám šťáva?

Dodává přitom, že letadlo není autobus a bezpečnost by měla být na prvním místě. Podle předpisů Ryanairu by dvacet minut před přistáním měli být pasažéři připoutaní a usazení. „Občas jsme ale ještě deset minut před dosednutím v uličce s vozíkem. To prostě není bezpečné,“ myslí si stevardka.

„Někteří pasažéři se vám pak smějí do obličeje. Ale to chápu, to, co děláme, je občas bizarní. Když mě lidé vidí, jak šaškuji v uličce, neberou potom vážně moje výzvy, aby se připoutali. Někteří to přímo odmítnou,“ vypovídá Sophia za přikyvování své kolegyně Terezy. Vážnosti jejich profese zřejmě nepomáhá ani to, že nabídku powerbank mají podle svých slov doprovázet sloganem „došla vám šťáva?“.

Opravdu se ptáte každého, zda si nechce něco koupit? Sophia: „Říkají nám, abychom to dělali, ale většina z nás to nedělá.“ Tereza: „Cítíme se u toho ale vážně trapně, takže to neděláme.“ Sophia: „Hlavně u ranních letů, třeba okolo páté ráno. Lidé chtějí spát, ne si něco kupovat. Pak nás začnou nesnášet.“

Oficiální odpověď tiskového oddělení divize Ryanairu pro střední a východní Evropu a Balkán na dotazy LN de facto označila tento styl prodeje za standardní s tím, že personál z něj má provizi. Jenže ani zmíněné desetiprocentní bonusy z prodejů podle stevardek zcela nefungují. „V reálu dostáváme tak jedno až dvě procenta,“ říká Italka Sophia. Údajně i proto, že podle vedení personál často krade z vozíků s jídlem.

Aby si bylo vedení jisté, že se zaměstnanci prodávat skutečně snaží, umisťují podle stevardek do letadel nastrčené cestující. Ti mají kontrolovat postupy prodejů i vzhled letušek. Ty musejí mít podle Sophie vyžehlené rovné vlasy, rtěnku sladěnou s nalakovanými nehty a za každé situace podpatky. Takový skrytý kontrolor si prý jednu z jejích kolegyň vyfotil v balerínách. Byla vyhozena. „Kdybych nedovřela dveře letadla, bude to kontrolorovi jedno, jde jim o prodeje,“ poznamenává italská letuška.

Špičková příprava, pak realita

Podle obou zaměstnankyní je nespokojenost mezi jejich kolegy značně rozšířená. Začátky u společnosti jsou prý přitom velice slibné. „Ryanair má jedno z nejdelších a nejkvalitnějších školení,“ oceňuje Sophia, podle níž se klade největší důraz na bezpečnostní opatření během letu. Jak ale prodávat sluchátka či stírací losy, se prý během tréninku neučí. Pro mnohé pak přichází tvrdý střet s realitou.

Na druhou stranu je Ryanair nízko nákladová společnost, nemáte pochopení, že se snaží někde trochu vydělat? Tereza: „Já tomu rozumím, ale nevím, proč musíme dělat tolik zbytečností navíc. Po každém letu musíme vyplnit detailní dotazníky, aby věděli, kdo co prodával.“ Sophia: „Nechávají s námi létat i skryté pasažéry, kteří mají hlásit, co děláme špatně. Ale vůbec je nezajímá bezpečnost.“ Tereza: „Spíš to, jak jsme upravené.“

Podle zkušeností Terezy a Sophie do Ryanairu přicházejí lidé často hned po škole, je to jejich první zaměstnání, a netuší tak prý, jaké jsou obecně standardy. „Po prvních dvou až třech měsících si uvědomíte, že musíte bojovat o každý plat i o odvozy z letiště,“ tvrdí Sophia a popisuje, že jednou musela centrále v Dublinu vyhrožovat, že nedorazí do práce, protože kvůli neobdrženému platu nemůže přijet autobusem do práce. Peníze obratem dorazily. Nováčci, na kterých obsazení posádek stojí, se prý bojí si o výplatu říct. V důsledku toho tak prý lidé z Ryanairu odcházejí do jiných společností, opačným směrem prý nikdo.

„Mrzí mě to, tuto práci vážně miluju,“ říká Tereza, která má v#plánu do tří měsíců od Ryanairu odejít. „Počkej ještě na mě. Musím tam vydržet ještě čtyři měsíce, abych tam celkově byla rok,“ prosí ji během rozhovoru pro LN Sophia. Kdyby totiž odešla dříve než po 12 měsících, musela by společnosti podle svých slov zaplatit zpět 700 eur.

Jak je to s prodeji u jiných leteckých společností? České aerolinky Smartwings na dotazy LN odpověděly, že kromě jídla a pití nabízejí také drobné suvenýry z katalogu. Během letu ale prý rozhodně preferují bezpečnost a pohodlí pasažérů. Zástupci ČSA na dotazy LN ohledně praxe servisu na palubách jejich letadel neodpověděli. Kvůli nucenému prodeji losů a dokonce i pojištění protestovali v minulosti zaměstnanci České pošty.