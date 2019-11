Nejvyšší soud odmítl dovolání vražedkyně Janákové, má si odpykat 30 let

BRNO Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Petry Nové, dříve Janákové, jež si má odpykat 30 let ve vězení za loupežnou vraždu sběratele a další nedokonané trestné činy. S dovoláním neuspěl ani Martin Herzán, za návod k vraždě si má odpykat osm let. Na nejvyšší instanci se vůbec neobrátil bývalý manžel vražedkyně Jaroslav Janák, jemuž justice pravomocně vyměřila 28 let.

Rozhodnutí poskytl Jan Kulhánek, mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové, který případ řešil jako první instance. Podle NS byly naplněny podmínky pro uložení výjimečného trestu, jeho výše odpovídá okolnostem. Soud poukázal na nedostatek sebereflexe a náhledu pachatelky, na její osobnostní charakteristiky a na chladnokrevnost, se kterou střelila oběť zezadu do hlavy.

„Nepociťuje žádnou lítost, netrpí pocitem viny a potřebou napravit to, co způsobila. Egocentricky racionalizuje vlastní činy, nemá vytvořené funkční svědomí, odpovědnost za svá selhání připisuje druhým,“ uvedl NS s odkazem na znalecké posudky. Žena, která si před časem změnila jméno na Nová, po nástupu do výkonu trestu otěhotněla, což znamenalo, že musela být dočasně propuštěna. Dítě se jí narodilo koncem srpna. Tvrdila, že ji znásilnili dozorci, což se nepotvrdilo, otcem je jiný vězeň. Policie ženu stíhá za křivé obvinění, opavský soud ji v říjnu poslal do vazby. Vražda a další nedokonané činy Pár z Jičínska motivovala k trestné činnosti snaha získat peníze na zaplacení dluhů. Nejzávažnější zločin spáchali 31. července 2017, kdy zavraždili sběratele mincí a známek z Prahy. Pod záminkou obchodu jej vylákali na schůzku a žena ho při společné jízdě autem střelila poblíž Lázní Bělohrad zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34 000 korun. Vraždě předcházely čtyři další skutky, u nichž byl motivem rovněž finanční zisk. Dvakrát se manželé neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu spoluobžalovaný Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Janákovi podle verdiktu připravovali další dvě loupežné vraždy, a to sběratelů, které si vyhlédli prostřednictvím internetových inzerátů. První sběratel schůzku na poslední chvíli zrušil. Druhému zachránilo život to, že Janákovi napsal, že přijede bez peněz a nabízené předměty chce nejprve vidět. Janák se přiznal při policejních výsleších a usvědčil i svou tehdejší ženu a Herzána. Při hlavním líčení svou výpověď změnil v tom smyslu, že zamýšlel loupit, ne vraždit. Janáková se k vraždě doznala, vinu u zbylých čtyř skutků popřela.