GIBS ukončila vyšetřování otěhotnění vražedkyně Janákové, otcem dítěte není dozorce

Hradec Králové Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) ukončila vyšetřování otěhotnění vražedkyně Petry Janákové ve vazební věznici v Hradci Králové. Otcem není podle testů DNA žádný z dozorců, které Janáková obvinila ze znásilnění. Napsal to server tn.cz. Podle informací serveru je otcem dítěte, které se narodilo koncem srpna, vězeň. Mluvčí GIBS Ivana Nguyenová uvedla, že k věci uvolní tiskovou zprávu ve čtvrtek.

Janáková byla odsouzena ke 30 letům vězení za zastřelení sběratele a kvůli těhotenství byla v půli června propuštěna z věznice v Opavě dočasně na svobodu. Za mřížemi má strávit ještě 28 let. Trest bude mít přerušený do jednoho roku věku dítěte.

Poslanci hnutí ANO Sněmovně v říjnu předloží návrh novely trestního řádu, podle kterého by o odkladu nebo přerušení trestu kvůli těhotenství by u zvlášť závažných zločinů rozhodoval soud. Těhotenství by tak nebylo pro odsouzené ženy automatickou propustkou z vězení jako nyní. Novela reaguje na mezeru v zákoně, kterou se podle generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala odsouzené ženy naučily využívat.

Na vraždě sběratele se kromě Janákové podílel 31. července 2017 také její tehdejší manžel Jaroslav Janák. Sběratele mincí a známek z Prahy vylákal pár pod záminkou obchodu na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem poblíž Lázní Bělohrad střelila zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34 000 korun.

Manželé Janákovi se také dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu jejich spoluobžalovaný Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Herzán si za návod k vraždě odpyká osm let. Janákovi podle soudů připravovali i další dvě loupežné vraždy sběratelů. Janák, který se přiznal při policejních výsleších a usvědčil i svou tehdejší ženu a Herzána, dostal trest 28 let.