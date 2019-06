Mohla by opět vraždit, obává se soudce. Vražedkyně opustila vězení kvůli těhotenství

PRAHA Jde o případ v české justici nevídaný. Devětadvacetiletá Petra Janáková, odsouzená ke 30 letům vězení za zastřelení člověka a pokus o zabití dalších tří osob, se ocitla zhruba na 15 měsíců na svobodě. Za mřížemi se jí totiž podařilo za nejasných okolností otěhotnět – a zákon v takovém případě zajišťuje ženám přerušení trestu až do jednoho roku dítěte. Odsouzená, jež opustila brány opavské káznice v pátek, je podle TV Nova v šestém měsíci.

Vedle zjevného pochybení vězeňských pracovníků poukázal incident na trhlinu v legislativě. O Janákové soud takto rozhodnout musel, zároveň ale nemohl omezit její volnost. Nebezpečná trestankyně tak není pod dozorem ani se nemusí hlásit probačním úředníkům.



„Musíme vyhovět zákonu, ale děláme to s těžkým srdcem, protože se obáváme, že by své jednání mohla opakovat,“ řekl LN Igor Krajdl, místopředseda Krajského soudu v Ostravě, jenž o přerušení trestu rozhodoval.

Janáková byla odsouzena loni v říjnu se svým nyní již bývalým – o dva roky starším – manželem Jaroslavem Janákem, který se na loupežné vraždě sběratele mincí v prosinci 2017 podílel.

Krajský soud v Hradci Králové je tehdy poslal do vězení na doživotí se slovy, že šlo o popravu. „Doživotní trest je přísný, ale odpovídá tomu, co provedli. Je nutné chránit společnost před těmito individui,“ odůvodnil předseda senátu Jiří Vacek.

Přesto se dvojice o necelý půl rok později dočkala snížení trestu. Vrchní soud v Praze jim v březnu zkrátil pobyt za mřížemi na 30, respektive 28 let. Přísnější trest připadl Janákové, neboť právě ona v červenci 2017 stiskla spoušť.

„Vrchní soud nesnižuje povahu a závažnost všech spáchaných činů, nicméně zákon vyžaduje (pro udělení doživotního trestu) mimořádnou závažnost činů,“ podotkl tehdy předseda odvolacího soudu Martin Zelenka.

Náramek nepřichází v úvahu

Petra Janáková si nakonec odseděla pouhé dva roky, přičemž větší část strávila v královéhradecké věznici, kde zřejmě loni v prosinci počala. Pocit svobody by si měla dopřávat až do září příštího roku.

Podle ostravského soudce Krajdla, jenž rozhodoval o přerušení trestu, neměl senát v jejím případě jinou možnost. „Zatímco u vážného onemocnění, jako je třeba rakovina nebo leukemie, má soud možnost vězně propustit, u těhotenství zákon říká, že musí,“ vysvětlil LN.

Soud podle něj nemůže přijmout ani žádný preventivní krok, aby předešel tomu, že Janáková ublíží na zdraví další osobě či uprchne do zahraničí. A to i přes dřívější konstatování žalobkyně, že resocializace rodačky z Jilemnice by byla „problematická“. Například elektronický náramek monitorující pohyb vězňů je prý možné použít pouze jako náhradu vazby či pro účely zbytku trestu při podmíněném propuštění.

„Musíme mít signály, že by propuštění bylo zneužito. Pokud by se nechovala řádně nebo se dopustila další trestné činnosti, pak by soud rozhodoval o odvolání svého rozhodnutí,“ doplnil Krajdl.

Připustil, že ostravský soud Janákovou mohl pustit později, krátce před porodem. Péče o těhotnou ovšem prý vyžaduje nadstandardní přístup. Zároveň je senát povinen verdikt o návrhu na přerušení trestu vynést bez zbytečných odkladů.

Podle soudce Krajdla by proto bylo na místě změnit zákon alespoň tak, aby vězňům, kterým je přerušen trest ze zdravotních důvodů, bylo možné nasadit náramek. Zákonodárci ovšem žádnou podobnou úpravu nepřipravují.

„Ministerstvo spravedlnosti sice chystá změnu trestního řádu, ale v tomto ohledu se změnou zatím nepočítáme, i s ohledem na to, že k podobným případům téměř nedochází,“ sdělil LN mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Malér vězeňské služby

Velkým otazníkem zůstává, jak Janáková otěhotněla v prostoru, v němž neměla přijít do intimního kontaktu s mužským protějškem. Možných scénářů je několik. Na akci se mohl podílet dozorce, ale stejně tak i spoluvězeň, který jí sperma dopravil do cely.

Zajímavostí je, že sama odsouzená loni u soudu otevřeně mluvila o tom, že si ve vazbě, během níž se rozvedla s manželem, posléze našla nového přítele – kuchaře.

Ať už k tomu došlo jakkoliv, jde o obrovský malér, což potvrzují i zdroje LN z justičního prostředí. Podle nich je situace natolik vážná, že by i mohla stát místo šéfa vězeňské služby Petra Dohnala. Ten se k incidentu dosud nevyjádřil. „Všechno je ve fázi šetření, tudíž k tomu nyní nebudeme více říkat,“ vzkázala LN mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Událost nechce komentovat ani Generální inspekce bezpečnostních sborů, jež se jí zabývá.

Janákovi se blíže seznámili v herně, kterou Jaroslav provozoval a v níž Petra pracovala. V době, kdy vstupovali do manželství, měla Janáková přibližně půlmilionové dluhy. Ostatně finanční potíže byly důvodem, proč se dvojice později uchýlila k vraždě. Vymyslela plán spočívající v domnělých prodejích sběratelských věcí. Jeho účelem bylo vzbudit zájem a následně získat od oběti peníze.

Přesně tak si Janákovi počínali i v prosinci 2017, kdy si pod stejnou záminkou domluvili schůzku s padesátiletým mužem. Společně nasedli do auta s tím, že obchod domluví na klidnějším místě. Ve voze ale Janáková, tou dobou na zadním sedadle, chladnokrevně střelila sběratele do týla. Mrtvému, jehož tělo se pak našlo v kukuřičném poli poblíž Lázní Bělohrad na Jičínsku, pár sebral 34 tisíc korun.