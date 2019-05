Spor o generálskou šavli pokračuje. Ať rozhodne ministerstvo, míní soud

Brno Odvolací Krajský soud v Brně zrušil rozsudek soudu pro Brno-venkov a zastavil řízení ve sporu mezi Vězeňskou službou a jejím bývalým generálním ředitelem Pavlem Ondráškem o darovanou generálskou šavli, tzv. palaš. Podle rozhodnutí věc nepřísluší soudu, ale ministerstvu spravedlnosti, které má v tomto pravomoc rozhodovat. V pátek to řekla mluvčí soudu Eva Angyalossy.

Vězeňská služba se žalobou domáhá vrácení šavle. Soud pro Brno-venkov palaš přiřkl Ondráškovi, proti rozsudku se ale Vězeňská služba odvolala. Podle Ondráška je palaš, na kterém je vyryto jeho jméno, symbolický dar k jeho jmenování generálem.

„Soud dospěl k závěru, že věc nespadá do pravomoci soudu. Žalobou uplatněný nárok žalobce má nikoli soukromoprávní, ale veřejnoprávní povahu a k jeho projednání a rozhodnutí o něm soudu brání neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v nedostatku jeho pravomoci,“ uvedla mluvčí.

Spor soud postoupí ministerstvu spravedlnosti. Podle soudu má právě ministerstvo pravomoc jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru ředitele bezpečnostního sboru, v tomto případě bývalého ředitele Vězeňské služby.

Absurdní spor

Soud pro Brno-venkov ve sporu rozhodoval v lednu 2018, palaš přiřkl Ondráškovi. „Žalobu jsem od začátku považoval za hloupou a absurdní, hodně vypovídá o současném vedení Vězeňské služby,“ uvedl tehdy Ondrášek po vyhlášení rozsudku. Vězeňská služba se proti rozsudku později odvolala, věcí se tak zabýval krajský soud.

Ondrášek se dostal do čela Vězeňské služby poté, kdy tehdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (za ANO) odvolala jeho předchůdce Petra Dohnala pro ztrátu důvěry. Dohnal označil své odvolání za nezákonné a úspěšně se proti němu bránil u soudu. Ministerstvo po rozsudku zahájilo přezkumné řízení o Ondráškově jmenování a jmenování zrušilo. Další ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) vrátil do funkce Dohnala.

Vězeňská služba se žalobou domáhala vrácení darované šavle, podle ní jde o dlouhodobý majetek v evidenci služby. Ondrášek se brání tím, že je palaš individualizovaný vyrytým jménem a převzal jej jako symbolický dar k povýšení do hodnosti generála. Válková k tomu už dříve uvedla, že je nelogické, aby byl Ondráškovi kord odebírán, protože jeho nabytí je spojováno s generálskou hodností a jeho odebrání s degradací. „Byla by to urážka celého generálského stavu,“ uvedla.