Nejvyšší žalobce Zeman zasáhl do kauzy svého známého. Přimlouval se za majitele penzionu u Třeboně

Praha Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zasáhl podle serveru Seznam Zprávy do kauzy, která pomohla jeho známému. Soukromě se podle serveru přimlouval za majitele penzionu u Třeboně Petra Habersbergera a byl také osobně zaujatý v restituční kauze pozemků, na kterých podnikatel hospodařil. Pozemky získal před lety potomek rodu Czerninů.

Zeman se serveru odmítl vyjádřit, ale ujistil, že nepodnikl žádné kroky, které by byly v rozporu s etickým chováním státního zástupce. Proti článku se ohradilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, které kauzu dozorovalo.



Zeman podal v kauze podle Seznam Zprávy třikrát dovolání k Nejvyššímu soudu. Nakonec padl pravomocný rozsudek, který podle serveru nahrává podnikatelským zájmům majitele penzionu. Podle přímého svědectví soudce mladoboleslavského okresního soudu Jana Czernina se Zeman za zájmy podnikatele přimlouval osobně. Habersberger serveru potvrdil, že Zemana zná z opakovaného pobytu v penzionu, a popřel, že by s ním mluvil o sporech kolem restitucí.



Podle šéfa Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jana Lelka článek zcela pomíjí skutkové okolnosti dané trestní věci i důvody, pro které Nejvyšší soud opakovaně rušil rozhodnutí soudů nižších stupňů.



„Všechna tři dovolání, která byla v této věci podána, byla iniciována právě Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1. Tyto podněty k podání dovolání byly činěny z naší strany bez jakékoliv součinnosti s Nejvyšším státním zastupitelstvím,“ sdělil Lelek. „Pokud by tyto podněty nebyly v dané věci z naší strany učiněny, pak by tato věc nebyla Nejvyššímu státnímu zastupitelství předložena, a nebylo by tak z jejich strany, respektive nejvyšším státním zástupcem, podán tento mimořádný opravný prostředek,“ zdůraznil.



Server Seznam Zprávy uvedl, že Zemanův známý v 90. letech zprivatizoval statek Dvorce u Třeboně a přebudoval ho na penzion. Většinu pozemků, na kterých hospodařil, získal Karl Eugen Czernin. Stát mu polnosti vydal na základě úředního potvrzení, že jeho babička Josefina Czerninová byla po válce československou občankou.



Kvůli tomuto potvrzení byly později obžalovány dvě úřednice pražského magistrátu, které jej vydaly. Nižší soudy je sice opakovaně zbavily obžaloby, ale vždy zasáhl nejvyšší státní zástupce a rozsudky napadl. Případ se pokaždé vrátil nižším soudům. Na základě usnesení Nejvyššího soudu z loňského roku byly obě ženy odsouzeny a dostaly podmíněné tresty, připomněl server. Habersberger se podle serveru snažil přesvědčit soudy, že prokázání viny dvou úřednic stačí k tomu, aby se restituce ve prospěch Czerninů přehodnotily. Do kauzy s úřednicemi se přihlásil jako poškozený.

„V dané věci se nejednalo o restituci nějakého jednoho pole, nýbrž o to, že na základě nezákonného rozhodnutí byl vydán restitučně majetek v podobě milionů metrů čtverečních pozemků či jiných nemovitých věcí na různých místech ČR. O důvodnosti podané obžaloby pak svědčí právě rozhodnutí Nejvyššího soudu,“ podotkl k tomu Lelek.

Podle serveru vystupoval nejvyšší státní zástupce jako neformální prostředník. Neobrátil se přímo na restituenta, ale na jeho vzdáleného bratrance Jana Czernina. Zeman Czerninovi v roce 2014 vzkázal, že chce jako Habersbergerův přítel pomoci spor vyřešit a poté podnítil tři schůzky. Na druhé schůzce probírali zahájené trestní stíhání úřednic a Zeman podle prohlášení soudce Czernina uvedl, že předběžně nevidí příčinnou souvislost mezi rozhodnutím o státním občanství a restitucemi. Když se ale později kauza úřednic dostala k soudům a Zeman se snažil zvrátit jejich osvobozující rozsudky, postavil svoji argumentaci na opačném názoru - že úřednice potvrzením občanství vědomě otevřely cestu k restitucím a způsobily tím státu škodu.

Na poslední schůzce Zeman podle prohlášení Czernina navrhl, že by se bratranec soudce a podnikatel Habersberger mohli dohodnout. Jan Czernin šéfa žalobců upozornil na to, že je jako prostředník ve sporu podjatý, protože z titulu své funkce může ovlivnit trestní stíhání. Zeman na to zareagoval odměřeným chováním a poslední schůzka skončila, dodal server na základě prohlášení soudce Czernina.