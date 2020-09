Někteří lidé v Ústeckém kraji na protest nenosí roušky, vzájemně se v tom podporují

Ústí nad Labem Někteří obyvatelé Ústeckého kraje nenosí roušky na prostest proti vládním opatřením. Na sociálních sítích si vzájemně radí, kam například chodí bez ústenek nakupovat. Někteří píšou, kde všude bez zakrytí úst a nosu byli. S lidmi, kteří roušky odmítají, se tak setkávají průvodčí, řidiči autobusů, prodavačky v obchodech i policisté.

Roušky jsou od jara povinné v nemocnicích, od července jsou v kraji nutné při vstupu do ambulancí lékařů, lékáren či do zařízení poskytujících sociální služby. V září zavedlo ministerstvo zdravotnictví roušky v hromadné dopravě a ve všech vnitřních prostorách.



Na území kraje řešili policisté 2663 případů, které se týkaly dodržování mimořádných opatření, řekla policejní mluvčí Jana Slámová. „Bylo zjištěno celkem 94 přestupků,“ uvedla. Doplnila, že devětkrát policisté dali pokutu. Maximální pokuta ve správním řízení je 10 000 korun.

„Já už prošla na benzínce, poště, v Olympii, v Lidlu,“ vyjmenovala členka facebookové skupiny Teplice proti rouškám. „Také chodím bez náhubku,“ uvedla další. Skupina čítající téměř 2500 příznivců v srpnu svolala proti vládním nařízením demonstraci. Na teplickém náměstí Svobody se nakonec sešlo několik desítek lidí.

Zejména prodavačky v obchodech mají s lidmi bez nasazených ústenek starosti. Musí totiž každého zákazníka, který roušku nemá, upozornit. Někteří bývají i agresivní. „Stalo se mi to několikrát. Někdy si je jen zapomenou nasadit, ale často říkají, že mají zdravotní problémy, nebo si dají před pusu jen něco, aby to vypadalo, že ji mají,“ řekla pokladní Veronika Koreňová. V obchodních centrech se tak někdy namísto roušky procházejí lidé s ubrousky či toaletním papírem před ústy.

S cestujícími, kteří nemají nasazenou roušku, se setkávají i průvodčí ve vlacích, většinu případů řeší dohodou, řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. „Pouze v případě, kdy cestující opakovaně odmítá si roušku nasadit, tak máme možnost cestujícího vyloučit z přepravy a případně i za asistence policie,“ uvedla Novotná. Dodala, že s takovými lidmi se přepravce setkává minimálně.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v rozhovoru pro DVTV uvedl, že sever Čech a Karlovarsko patří mezi oblasti, kde lidé nařízená opatření ignorují nejčastěji. „Proti jaru je tady výrazně víc lidí, kteří chodí do obchodu bez roušky, mají ji pod bradou, aby se neřeklo. A hlavně výrazně vzrostla agresitivita těchto lidí,“ řekl Prouza. Uvedl, že někteří lidé programově zkouší chodit do obchodů bez roušek. „Mají to jako politický výkřik,“ dodal.