Němci žehrají v supertendru. Dodavateli obrněnců Puma se nelíbí stanovené parametry soutěže

PRAHA Od oznámení obřího tendru české armády uplynuly teprve dva týdny. Na ministerstvu obrany už ale řeší, jak se vypořádat se stížností, kterou podal jeden z uchazečů. V zakázce jde o hodně, maximální částka na pořízení 207 pásových bojových vozidel pěchoty se může vyšplhat až na 53 miliard korun. Na trojnásobek sumy pak může vyjít pozáruční údržba.

„Obdrželi jsme stížnost a námitku proti některým lhůtám a předpokládanému způsobu zadání, a to od jednoho z případných uchazečů, přičemž ve smyslu ochrany stěžovatele není žádoucí zveřejňovat, o kterého potenciálního dodavatele se jedná,“ potvrdil LN mluvčí ministerstva obrany Petr Sýkora.



Ačkoli neuvedl jméno, jde o konsorcium PSM, které armádě nabízí stroj Puma, jejž několik let používá německý bundeswehr. Zatímco zbylé tři firmy – španělsko-rakouský GDELS s vozem Ascod, britsko-švédské BAE Systems/Hägglunds s CV90 a Rheinmetall s vozem Lynx – odmítly, že by vznesly námitku, jako jediný se nechtěl ke stížnosti vyjádřit právě mediální zástupce PSM.

„V současné situaci nejsme oprávněni komentovat průběh zakázky,“ sdělil včera LN Jiří Grund, který zajišťuje komunikaci konsorcia. Naopak druhé „německé“ řešení, tedy stroj Lynx od firmy Rheinmetall, v zakázce problém nevidí. „My jsme s výběrovým řízením spokojeni a pracujeme na naší odpovědi, abychom splnili očekávání ministerstva obrany,“ napsal LN Oliver Mittelsdorf, viceprezident pro obchod.

Obdobné reakce přišly i od zástupců BAE a GDELS.

Ministerstvo obrany si stanovilo, že noví obrněnci musejí mít osádkovou věž a kapacitu pro převoz jedenácti vojáků. To ale Puma nesplňuje. Resort dále stanovil poměrně ambiciózní časový harmonogram. Do měsíce musejí uchazeči říci, jestli se do tendru, který nebude podléhat zákonu o zadávání veřejných zakázek, přihlásí. Do poloviny května by měli přistavit k ukázce vůz, který splní parametry zakázky. Ani to se PSM podle informací LN nelíbilo.

Armáda chce osádkovou věž

Jak upozornil web Technet.cz, experti se podivují, proč resort obrany už dříve nesignalizoval klíčové parametry zakázky, když je od startu tendru jasné, že armáda nechce automaticky řízenou bezosádkovou věž, kterou je Puma vybavená. Přesto byla vyzvaná k účasti na tendru.

Už před dvěma lety přitom proběhly testy čtveřice strojů ve výcvikovém prostoru Libavá. A výsledek? „Závěrem zprávy bylo, že všechna testovaná vozidla vyhovují základním stanoveným parametrům,“ sdělila tehdy webu Natoaktual.cz Jana Zechmeisterová z ministerstva obrany.

Během březnové prezentace zástupci obrany uvedli, že bezosádkovou věž požadují vojáci.

„Není pravda, že bezosádková věž je moderní – cool. Stejně není pravda, že osádková je nemoderní. Australané se například rozhodli pro osádkovou věž. My jsme tak udělali na základě požadavku uživatele (Armády ČR – pozn. red.), který to zcela detailně analyzoval,“ upozornil Ctirad Gazda, šéf projektového týmu.