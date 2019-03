Klíčový tendr na obrněnce. Švédové slibují zapojení českého byznysu do armádní superzakázky

Örnsköldsvik (od zvláštního zpravodaje) Švédská zbrojovka Hägglunds chce uspět v tendru za desítky miliard na přezbrojení českých pozemních sil, je jedním ze čtyř vážným zájemců. Armádě nabízí bojové vozidlo pěchoty CV90, které v úterý prezentovalo tuzemským firmám přímo ve své centrále.

Padesátitisícové městečko ve středu Švédska se probouzí do běžného dne, který nijak nevybočuje ze severských podmínek. Hned ve dvou ohledech jde přitom o mimořádné místo. Městečko na Pobřeží Baltu dalo světu hned 26 hráčů NHL, včetně známého Petera „Foppa“ Forsberga. A také zde vznikla továrna na výrobu dřevěného nábytku Hägglunds.



Postupně se přitom vypracovala v přední světovou zbrojovku, kterou má dnes pod křídly BAE Systems. Její pásoví obrněnci patří mezi čtveřici vážných zájemců o dodávku pro českou armádu.



Česku Hägglunds nabízí bojové vozidlo pěchoty CV90, s nímž chce uspět v tendru na přezbrojení našich pozemních sil. Další uchazeči v tendru jsou Němci s vozidly Lynx a Pumu i rakousko-španělský Ascod.

„Ten, kdo uspěje v Česku, získá dobrou pozici v dalších zemích,“ popisuje strategický význam zakázky Tommy Gustafsson-Rask, generální ředitel Hägglunds. Programy na obnovu pásových obrněnců připravují vlády v USA, Austrálii i Rumunsku či Slovinsku. Nejde o malé peníze. Jen český tendr na pořízení více než 200 strojů vyjde na 53 miliard korun.

Kromě vlastních armádních specifikací, co všechno by pásoví obrněnci měli zvládnout, půjde o strategický obchod. Ministerstvo obrany už avizovalo, že podstatné bude také to, kolik ze zakázky bude moci obstarat český byznys.



V úterý se proto v centrále švédské zbrojovky odehrála prezentace pro tuzemské firmy, která se týkala možné průmyslové spolupráce. Zúčastnil se jí prezident Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek. V jeho doprovodu přijeli i zástupci společnosti Agados včetně bývalého náčelníka generálního štábu Pavla Štefky, anebo Jan Šafařík z Vojenského opravárenského podniku (VOP). Právě státní VOP si od zakázky, ať už ji získá jakýkoli výrobce, slibuje silný přínos. V jeho halách by se měla odehrát kompletace strojů.

Československé tanky jako inspirace švédským konstruktérům

Hned v úvodu proto šéf Hägglunds upozorňuje na historické vazby mezi Českem a Švédskem. Ve třicátých letech průmyslově vyspělé Československo a jeho tanky Praga LT vz. 38 sloužily jako inspirace pro švédské zbrojní konstruktéry. Intenzivní spolupráce v obranném sektoru vyústila v kontrakt z března 1940 na nákup 90 tanků Praga za cenu 11 milionů švédských korun. Jenže tehdy nacisty ovládané podniky v Česku dostaly zákaz zbraně do neutrálního Švédska vyvézt.

Švédové se dál snažili získat licenci k výrobě československých tanků. „Licenční výroba tanku Praga TNH-Sv ve Švédsku byla možná hlavně díky úsilí Ing. Rubena Forslunda, který přesvědčil Královskou vojenskou správu, že ji automobilka Scania-Vabis, která dosud s výrobou tanků neměla žádné zkušenosti, zvládne. Výkresová dokumentace docházela do Švédska od počátku ledna 1941, kdy Forslund konzultoval v Praze hlavně s Ing. Surinem konstrukci tanku,“ popsal v knize LT vz. 38: Tank Vladimír Francev. Lehký tank Praga z dílny ČKD tehdy skutečně patřil ke světové špičce. V Československé armádě sloužil k výcviku do 50. let.



Historický exkurz však s dneškem nemá nic společného. Pokud by Češi kývli na zakázku pro Švédy, museli by se výrobu obrněnců CV90, které jsou zavedeny už v sedmi armádách, učit od inženýrů Hägglunds.

„První kusy by se mohly montovat v Örnsköldsvik i ve VOP,“ připustil v úterý Mikael Segerman, regionální manažer Hägglunds pro Česko a také velitel, který má s CV90 jako voják osobní zkušenost.