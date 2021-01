Německo by ve čtvrtek mohlo označit Česko za vysoce rizikové. Pro cestující by se změnila pravidla

BERLÍN Německo by ve čtvrtek mohlo označit Českou republiku jako epidemicky vysoce rizikovou oblast, dosud Česko hodnotí jako rizikové. Pro cestující to bude znamenat mít u sebe negativní test na koronavirus už při překračování hranic, jeho dodatečné pořízení v Německu již nebude možné.

Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka v úterý řekl, že pokud by Česko bylo skutečně prohlášeno jako vysoce rizikové, na výjimky pro pendlery by to dopad mít nemělo. O zachování výhod pro Čechy, kteří do Německa dojíždějí za prací telefonicky jednal český premiér Andrej Babiš s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

„Podle mých informací z německé strany se kompromis, který dnes kancléřka dohodla s naším premiérem, setkal s všeobecným pochopením. I pokud by Česká republika měla být ve čtvrtek označena jako vysoce riziková, na dnešní kompromis by to nemělo mít dopad,“ řekl Kafka. Dodal, že to je skvělá zpráva nejen pro pendlery, ale i o stavu česko-německých vztahů.

Babiš s Merkelovou hovořil o výskytu britské mutace koronaviru v Česku a shodl se s ní na tom, že uzavření hranic pro pendlery by nebyl dobrý krok.



Německo před týdnem vedle rizikových regionů, což jsou všechny s více než 50 novými případy na 100 000 obyvatel za sedm dní, zavedlo ještě kategorii vysoce riziková oblast. To je taková, kde se vyskytují zmutované varianty koronaviru považované za nebezpečné, nebo kde je více než 200 nových případů na 100 000 obyvatel během sedmi dní.

Česko limit v počtu nových případů výrazně překračuje, ale Německo ho nadále hodnotí jen jako rizikové, a ne vysoce rizikové. Změnit by se to ale mohlo ve čtvrtek po jednání grémia ministerstev zahraničí, zdravotnictví a vnitra. Nový seznam by pak vyhlásil Institut Roberta Kocha, který ho spravuje.

V případě hodnocení státu či zahraniční oblasti jako vysoce rizikové je nutné mít negativní koronavirový test již při vstupu do Německa, u příjezdu z rizikové oblasti postačí nechat si ho vyhotovit do 48 hodin po příjezdu. V obou případech nehledě na negativní vstupní test je povinná desetidenní karanténa, kterou lze po pěti dnech ukončit dalším negativním testem.



Výjimka pro pendlery z vysoce rizikových oblastí automaticky zaručena není, v odůvodněných případech ji mohou udělit německé úřady podle zákona o potírání infekčních chorob.



Babiš jako řešení navrhl dva povinné testy pro pendlery týdně, jeden by hradilo Česko, druhý Německo. Ministerstvo zahraničí (MZV) by takovou možnost uvítalo, úřad se podle večerního vyjádření pro podobnou alternativu snažil připravit půdu pondělním jednáním s německou stranou. Za trvalé řešení považuje Babiš dostatečný počet vakcín proti covidu-19 pro všechny obyvatele.

O zachování výjimek pro pendlery velmi usiluje Sasko. Saský premiér Michael Kretschmer řekl, že zahraniční pracovníci jsou pro spolkovou zemi důležití, především pak ve zdravotnictví. Sasko se spolkovou vládou proto jednalo o zachování výjimek pro české pendlery.