Přelomový verdikt. Nemocnice se musí omluvit, že ženě nedovolila doprovod

„Městský soud v Praze vyhlásil ve čtvrtek 11. dubna rozsudek, kterým uložil Fakultní nemocnici v Motole povinnost omluvit se pacientce za to, že jí v roce 2022 neumožnila přítomnost osoby blízké při uvádění do celkové anestezie před plánovanou operací a při následném probouzení,“ sdělila iDNES.cz advokátka žalující strany Zuzana Candigliota.

Podotkla, že podle soudu tak bylo neoprávněně zasaženo do zákonného práva pacientky na přítomnost zvolené osoby při poskytování zdravotních služeb a také do jejího práva na ochranu zdraví.

Pacientka s psychiatrickou diagnózou si na operaci bez doprovodu netroufla. Neměla ani sílu pustit se do sporu s největší nemocnicí v zemi. Za její práva se ale postavila Petra Langová, zakladatelka osvětového spolku Juno Moneta, který hájí zájmy pacientů. Na soudní spor přispěla řada lidí, kteří činnost spolku podporují a jeho pomoci také využívají.

„Našim cílem je, aby to děti i dospělí znevýhodnění pacienti měli v českých nemocnicích jednodušší. Aby nemuseli trpět úzkostmi a strachem z neznámého prostředí bez podpory svých blízkých,“ říká Petra Langová.

Zatímco u dětí se situace výrazně zlepšila a nemocnice už nepovažují rodiče za pouhé návštěvníky, ale za zákonné zástupce se zákonným nárokem na nepřetržitý pobyt s dítětem, u dospělých je to zatím složitější.

„Některé nemocnice, v řadě případů například ve fakultní nemocnic Olomouc, již umožňují doprovod dětí i při úvodu do celkové anestezie. Ale na dospělé se dosud vůbec nemyslelo. Právě proto považuji verdikt soudu za přelomový. Věřím, že usnadní situaci i dalším znevýhodněným lidem,“ dodává Langová.

Soud prvního stupně žalobu před časem zamítl s tím, že operace se nekonala, tudíž ženě nevznikla újma. Odvolací soudní senát složený ze tří soudců ale rozhodl, že zamítavý rozsudek nižšího soudu není správný. Soudci vyslechli tři primáře z Motola i pacientku a dospěli k závěru, že pacient má v určitých případech podle zákona o zdravotních službách právo na přítomnost zvolené osoby. Lékaři přitom argumentovali například tím, že nemohou zajistit přítomnost doprovodu pacientů na operačním sále z hygienického hlediska.

„Soudci ale přihlédli k tomu, že pacientka trpí psychiatrickým onemocněním a přítomnost doprovázející osoby je pro ni podstatnou okolností, která má vliv na to, zda operaci potřebnou pro její zdraví podstoupí. Žena trpí panickými atakami a dalšími potížemi. Přítomnost doprovodu v době, kdy je při vědomí, by jí pomohla se uklidnit,“ vysvětluje advokátka Candigliota.

Poskytovatelé péče mají být ohleduplní

Soud neřekl, že právo na doprovod mají všichni pacienti, ale odkázal i na zákonnou povinnost poskytovatele zdravotní péče být ohleduplný vůči pacientům a zdůraznil, že ve výjimečných případech je v možnostech nemocnice přítomnost doprovodu zajistit.

Soudci například uvedli, že z hlediska rizika přenosu infekce lze v případě žalobkyně využít samostatný operační sál, nikoliv kombinované sály, kde jsou další pacienti. Riziko infekce lze podle nich minimalizovat i tím, že by doprovázející osoba podstoupila stejná hygienická opatření jako například studenti medicíny, kteří jdou na sál.

Advokátka žalobkyně v průběhu odvolacího řízení předložila i výzkumy ze zahraničí. „Například podle odborníků z USA, kde byla přítomnost doprovodu při úvodu do anestezie u dětí zaváděna už před 30 lety, vedla k významnému zlepšení zkušeností dětí i rodičů se zákrokem. A například ve Velké Británii mohou být příbuzní u uvádění do celkové anestezie pacientů s demencí. Je zajímavé, že i v Česku už to umožňují některá soukromá i veřejná zdravotnická zařízení, ve kterých pracují externě i lékaři z Motola,“ dodává Zuzana Candigliota.

Redakce iDNES.cz požádala o reakci i zástupce Fakultní nemocnice v Motole. Odpověď je však zatím velmi stručná. „V tomto okamžiku čekáme na písemné vyhotovení a zdůvodnění rozsudku, proto není možné se k němu nyní vyjádřit,“ uvedla zástupkyně mluvčí nemocnice Jana Krejčí Merxbauerová.

I advokátka pacientky potvrdila, že na písemný rozsudek čeká a teprve po jeho doručení nabude právní moci. „Nemocnice má poté samozřejmě možnost podat dovolání k Nejvyššímu soudu, to ale nemá odkladný účinek a vliv na povinnost uloženou soudem. Jakmile bude doručen písemný rozsudek, nemocnice se musí pacientce omluvit do tří dnů,“ dodává Candigliota.

A podotkla, že proti Fakultní nemocnici v Motole vede ještě jeden podobný spor. „V druhém případě nemocnice odmítla přítomnost matky při úvodu do anestezie. Šlo přitom o tříleté úzkostné dítě,“ říká advokátka.