Není to žádná hitparáda, řekl o současné situaci Hamáček. Není jiná možnost než prodloužit nouzový stav, myslí si

PRAHA Není jiná možnost než prodloužit nouzový stav, Česko je v první třetině podzimního boje s covidem, hájil ve čtvrtek ve Sněmovně vládní návrh vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nesouhlasí s tím, že nastal čas udělat veletoč a uvolnit restrikce k omezení šíření nového koronaviru.

„Pět tisíc nakažených denně, to není žádná hitparáda,“ zdůraznil Hamáček. Dokud virus nebude poražen, Česko se podle něho do normální situace nedostane. Vítězstvím bude i to, když počty nakažených klesnou na stovky denně. Vývoj se v takovém případě dá držet pod kontrolou, dodal.



Metody boje s koronavirem jsou podle Hamáčka všude na světě stejné. Je třeba podle něho omezit kontakty mezi lidmi, proto se omezují obchod, služby a hromadné akce. „Pokud víme, že hlavní slovo v boji proti epidemii mají mít odborníci, je potřeba jejich postupy uvádět v život v souladu s právním řádem,“ podotkl.

Neprodloužit nouzový stav by bylo podle ministra stejné jako rozpustit v bitvě o Velkou Británii za druhé světové války královské letectvo. „Neprodloužit nouzový stav znamená na ten boj rezignovat,“ řekl.

Vláda požádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů do 20. prosince. Opoziční KDU-ČSL, a také TOP 09 mluví o dvou týdnech do 4. prosince. Občanští demokraté navrhují prodloužení stavu nouze o týden. Poslanci SPD a Trikolóry nebudou hlasovat ani pro jednu z variant. Komunisté se budou teprve rozhodovat.

Zástupci části opozice upozorňovali v debatě na to, že z nového protiepidemického systému ministerstva zdravotnictví vyplývá, že nouzový stav by měl trvat až do jara. Všech pět jeho stupňů jej předpokládá.