Nenošení roušky má být v rejstříku. Policejní registr přestupků se možná rozšíří o porušování opatření

PRAHA Policisté možná získají v budoucnu přehled o tom, kdo opakovaně porušuje vládní nařízení proti šíření covidu-19. Novelu ministerstva vnitra, která rozšiřuje registr přestupků o přestupky spáchané podle krizového zákona, v pondělí schválila vláda, informovalo ministerstvo na twitteru. Podle novely by také mohl být v případě opakovaného porušování vládních opatření firmám a podnikatelům uložen i zákaz činnosti na jeden rok.

Úpravy a vyšší postihy se týkají jen porušování krizových opatření nařízených vládou, tedy například zákazu provozování služeb nebo pohybu. Netýká se naopak například nošení roušek. Správní orgán i policisté mají díky registru dostat možnost zohlednit, jestli je přestupek krizového opatření páchán opakovaně, a tomu přizpůsobit výši i druh sankce.



Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí novinářům řekl, že novela krizového a přestupkového zákona má odstranit komplikace při vymáhání pravidel. „Nevytváří se žádný nový registr, jen se do něj dosud nezapisovaly přestupky proti krizovému zákonu,“ vysvětlil. Přestupky stejného člověka mohou řešit orgány na různých místech a nemají přehled, zda se jich nedopouští opakovaně.

Kromě evidence přestupků proti krizovým opatřením by měla novela zavést i povinnost informovat o výsledku správního řízení bez zbytečného odkladu ohlašovatele přestupku, tedy nejčastěji policii nebo obecní policii. Přestupek je podle návrhu spáchán opakovaně v případě, kdy od předchozího pravomocného rozhodnutí u stejného přestupku do spáchání dalšího neuplynulo 12 měsíců. Fyzickým osobám by nově mohla být za opakované porušení nařízení uložena pokuta až 30 tisíc korun, firmám a podnikatelům až čtyři miliony korun.

Aby se navržené zpřísnění týkalo i podnikatelů a firem, je nutné přijetí i předchozí novely, která do krizového zákona zavádí přestupek nedodržení krizových opatření i v jejich případě. Novelu, která má mimo jiné zavést až třímilionové sankce pro firmy za porušení vládních protikoronavirových opatření, vrátil Sněmovně k dalšímu projednání Senát. Podle senátorů je horní hranice pokuty neúměrně přísná a vedla by k likvidaci firem a živnostníků, kteří se potýkají s dopady opatření.