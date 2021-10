Nezapomeňte na sociální politiku a propadlé hlasy, jinak příště vyhraje extrémní šílenec, radí Kalvoda koalicím

Před 28 roky. Na snímku z března 1993 Jan Kalvoda, tehdy předseda ODA (uprostřed) při setkání lídrů čtyř vládních koaličních stran s prezidentem Václavem Havlem (vpravo). Na fotografii jsou dále (zleva) Václav Klaus (ODS), Václav Benda (KDS) a Josef Lux (KDU-ČSL). Vznikne-li teď pětikoalice, bude to rekord. | foto: ČTK

Rozhovor

Nejtěžší part v nově se rodící vládní pětikoalici čeká ODS, bude muset hrát na evropskou strunu, což jí není dvakrát blízké. „Nezvládne-li to, tak se obávám, že tím založí do základů koalice velký problém,“ míní Jan Kalvoda (67), koaliční matador, někdejší šéf Občanské demokratické aliance (ODA), vicepremiér v koaličních vládách Václava Klause z let 1992 až 1997 a v současnosti advokát.