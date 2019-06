Neodstoupím. Nic nezákonného jsem neudělal, reaguje na demonstraci Babiš

PRAHA Z piety v Ležákách domů na rebarborový koláč a pak na dětskou olympiádu. Středobod protestu, premiér Andrej Babiš, dění na Letné nesledoval. Demisi nepodá, když podle svých slov nic zlého neudělal.

LN: Vás protest nezajímal?

Hlavně mi chodilo strašně moc podpůrných SMS a e-mailů, takže jsem měl pocit, že jsem vyhrál volby. V neděli i sobotu jsem byl na různých místech, nikdo na mě neřval nic nepřátelského, což se v minulosti dělo. Ale vím, že negace k politice patří. Část lidí se nikdy nesmíří s demokratickým výsledkem voleb.

LN: Přišlo 250 tisíc lidí, k výzvě k demisi se přidali herci a Asociace soukromého zemědělství. Co si z toho berete?

Asociace soukromého zemědělství je ODS, to víme už dávno. Ale mrzí mě to, není důvod protestovat. Co se týče justice, vše jsme splnili. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová byla první, před ní všichni jen slibovali, že předloží novelu zákona o státním zastupitelství. Komunikuje i s Rekonstrukcí státu. Ohrožená justice je nesmysl. A ty ostatní věci… Když jsou lidi masírováni aktivistickými novináři, hlavně ti od pána, co rozkradl OKD, pak těm nepravdám věří. Ale důležité je, že máme demokracii, máme 30 let od revoluce a lidé projevují svůj názor. Občanská společnost funguje a to je dobře. Není lepší způsob, jak ukázat, že nikdo nepřišel ani o milimetr svých nezcizitelných práv.

LN: Opakovaně jste říkal, že nerad rozdělujete. Na čem vám to selhává?

Máte pocit, že někoho provokuji? Já se k tomu skoro nevyjadřuji. Beru to na vědomí.

LN: Míváte nešťastná vyjádření typu „nikdy neodstoupím“.

To vám můžu zopakovat. Nebudu odstupovat na základě vyfabulovaných kauz.

LN: Vy neslyšíte, jak to zní?

Napište to klidně do titulku. Proč bych měl odstupovat? Nic nezákonného jsem neudělal, vyhrál jsem šestery volby. Od rána do večera pracuju pro občany této země, vláda je úspěšná, mám výsledky na rozdíl od těch, kteří mě kritizují. Dělám celý týden, i víkendy. Možná vás to překvapí, ale existují lidé, kteří nás podporují i při těchto demonstracích. Bojuju za zájmy Česka, takže to není nešťastné, říkám pravdu.

LN: Proč tedy zrovna vy vyvoláváte v lidech tolik emocí, že jim stojí za to demonstrovat? Není to běžné, dřív se to nedělo.

To je otázka, neumím to posoudit.

LN: Vy si na tu otázku nezkoušíte odpovědět?

Vždyť mluvím s lidmi, celý víkend jsem byl mezi lidmi. Mluvím s každým, kdo mě osloví, kdo se mnou chce diskutovat. Ale tyto lidi nepřesvědčím, nechtějí diskutovat. Marie Benešová udělala vše pro zajištění nezávislosti justice, seděla s Mikulášem Minářem za stolem, je to, jak chtěli, a pořád si stěžují. To pak nemá smysl. Psala mi i učitelka, nadšená, že jsme jí zvýšili plat, ale manžel má hospodu, a tak mě kvůli EET nesnáší.

LN: S dalšími požadavky demonstrantů už to bude horší než s pojistkami pro justici, že?

Proč by měla Benešová podávat demisi? Bojovala proti korupci, justiční mafii, lidé demonstrovali, když ji vyhodili z vlády. A konflikt zájmů? Já jsem postupoval podle lex Babiš, to je český zákon speciálně připravený proti mně.

LN: S Benešovou bude ta potíž, že to není o ní, ale o vás.

Na dotazy, které se týkají mě, už jsem vám odpověděl. Mrzí mě, že to paní ministryně schytává za mě. Je to slušná paní, která v minulosti bojovala za nezávislost naší justice.