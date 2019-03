Norek jako aktivní predátor. Česko se ho chce zbavit

PRAHA Rak říční i rak kamenáč jsou dva původní druhy korýšů na českém území. Oba jsou také na seznamu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Právě na rakovi si rád smlsne norek americký, který do zdejších končin, na rozdíl od klepetáčů, vůbec nepatří. I proto ho chce Česko zařadit mezi invazní druhy, což by pomohlo s nepůvodním predátorem lépe bojovat.

Evropská unie vydala seznam nežádoucích živočichů a rostlin před třemi lety. Nyní už na něm figuruje 49 druhů, z toho 23 rostlin a 26 živočichů. Teď se jedná o zařazení další dvacítky, přičemž pro Česko jsou zásadní tři druhy, z nichž nejznámější je na začátku zmíněný norek americký.

„Jde o aktivního predátora, často i původních druhů, které jsou mnohdy ohrožené. Významný podíl je to například právě u raků,“ řekl LN Karel Chobot, ředitel odboru monitoringu biodiverzity z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Na jednom toku v Brdech se během necelých pěti let snížila početnost populace raků kamenáčů až o 52 procent. Důvodem jsou právě norci.

Šelma se sice v Česku může podle mysliveckého zákona lovit, na to, aby se zabránilo rychlému šíření predátora, to ale nestačí. Se zařazením norka na seznam přitom může Česko narazit, což se v minulosti také stalo. Důvodem byl odpor především Dánska, které se nechce vzdát chovu v kožešinových farmách. K Dánsku se teď navíc přidaly i další země, mezi nimi severské Norsko.

Kdyby se norek na listinu dostal, neznamenalo by to, že by se začal masově vybíjet, ale postupně by se jeho počty regulovaly. Platil by například zákaz je přepravovat a dovážet v rámci celé Evropské unie, nesměl by se také vypouštět do volné přírody.

Farmy je vypouštěly

Přitom právě vypouštění norka do přírody je důvodem masivního rozšíření americké šelmy. Do Evropy byla poprvé přivezena na přelomu 19. a 20. století kvůli rostoucí poptávce po kožešinách. Poté, co zájem o ně opadl, začaly farmy zanikat. Norek buď sám utíkal, nebo byl záměrně vypouštěn. V Česku se ve volné přírodě poprvé objevil v šedesátých letech, rychle se zadaptoval a rozšířil.