Nouzový stav je přiznáním selhání vlády, míní šéf STAN Rakušan. Představil plán 4R doplněný o rozum

Praha Chystané vyhlášení nouzového stavu je podle hnutí Starostové a nezávislí (STAN) přiznáním selhání vlády v boji s koronavirem. Před úterním zasedáním Sněmovny to novinářům řekl předseda STAN Vít Rakušan.

Kabinet bude o návrhu ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) mimořádně jednat ve středu ráno. Podle Rakušana chybí jasné zdůvodnění, proč kabinet stav nouze chce vyhlásit.

Rakušan kritizoval, jak vládní komunikace ohledně koronavirové krize včetně nouzového stavu vypadá. Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se o chystaném návrhu ministra dozvěděli v televizní debatě a slíbili mu podporu, i když neznali jeho důvody, uvedl. „Takto se bavíme o instrumentu, který se má dotknout ústavních práv lidí?“ řekl.

Pravděpodobné zavedení nouzového stavu podle Rakušana ukazuje na to, že vláda selhala. „Nezvládla trasování, v dostatečném počtu testovat a nezvládla komunikaci. Potom se musíme vracet k instrumentům, které omezují ústavní práva občanů,“ uvedl. Řešení podle něj nabízejí i současné krizové předpisy, které dávají lokální pravomoci k opatřením hejtmanům.

STAN v úterý představil plán nazvaný „4R“, kterým o jednu položku rozšířil obecné zásady prevence proti koronaviru. Vedle roušek, mytí rukou a dodržování rozestupů přibyl ještě rozum. Ten podle Rakušana v současném počínání vlády chybí, kabinet zvládá doporučovat jen tři zbývající opatření.

Starostové doporučují plošná omezení u barů, diskoték, večírků, sportovních šaten a konferencí. Posílit by se měla kapacita testování a vzniknout by mělo centrální call centrum na podporu trasování. V něm by podle STAN mohli pomáhat státní úředníci, kteří kvůli covidu-19 momentálně nemají urgentní práci. Dlouhodobě hnutí požaduje mimo jiné reformu hygienické služby, pomoci by měl i vznik plnohodnotné lékařské fakulty hygieny.