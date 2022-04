Odpověděli byste správně na nové otázky pro autoškoly? Ministerstvo zkouší budoucí řidiče i z „kolečkových lyží“

Ministerstvo dopravy a Asociace autoškol tak rozšířily nynější sadu o 32 nových textových a několik takzvaných dynamických otázek. Celkem nyní celý soubor obsahuje 951 testovacích dotazů. Vedle toho bude při testech k dispozici i dvacet videí a animací.

Jak na záchranářskou uličku?

Měl by řidič parkujícího vozu při vystupování nejprve zkontrolovat, zda otevřením dveří nesrazí projíždějícího cyklistu? A jak je to se záchranářskou uličkou? Nebo chodcem vystupujícím z autobusu do silnice? Reakce zájemců o řidičák zkoumají v takových situacích zařazená videa. Těch je z budoucí dvacítky zatím na webové stránce noveotazky.cz dvanáct, z toho šest nejnovějších. Tři desítky nových textových otázek pak reagují na podobná témata a znalosti z pravidel silničního provozu.

„Textovou i audiovizuální formou budou otázky ještě lépe představovat budoucím řidičům běžný provoz, ve kterém se budou moci již zakrátko po složení zkoušky pohybovat. Nově nebudou chybět ani plnohodnotná videa, například s pohybujícími se chodci, takže celý systém posouváme dál,“ komentuje nejnovější přírůstky do balíku otázek Stanislav Dvořák, ředitel odboru agend řidičů ministerstva dopravy.

„V testových otázkách ze zkoušky se nyní zaměřujeme na aktuální témata související se zlepšujícím se počasím na jaře a v létě, kdy se na silnicích řidiči více setkávají s motorkáři, cyklisty či chodci,“ popsal novou sadu předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.

Resort dopravy začal s projektem „Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění“ v loňském roce. Na podzim byla do celého balíku otázek přidaná první skupina z celkem plánované stovky novinek, letos v únoru druhá. Třetí – včera prezentovaná skupina – se v testech autoškol objeví od 5. června.

Experti na dopravu kvitují, že otázek přibývá a že se postupně objevují i varianty s animací a videem. Například někdejší šéf Besipu a dnes dopravní expert ze společnosti Platforma VIZE 0 Roman Budský nedávno pro Lidovky.cz upozornil na problém statických otázek – řada žáků se neučí z učebnice, ale u otázek se biflují správné varianty řešení. Test zpravidla zvládnou, ale vůbec nerozumí tomu, co se učili.

Test nestačí, musí se vyjezdit

Budský uvádí jako příklad rozdíl mezi pojmy omezit a ohrozit. „Na silnici pak pořádně nevědí, co mají dělat, a musejí se nejprve takzvaně vyjezdit. To je špatně. Proti tomu země, které mají větší počet otázek, mají výhodu, že se všechny tak snadno nelze naučit nazpaměť. Člověk ta pravidla musí pochopit. Proto jdeme vyšším počtem otázek správným směrem,“ uvedl Budský. Kvituje i zavedení videootázek. „Spoty zkoumají, zda je řidič schopen včas odhalit hrozící nebezpečí ze strany jiného účastníka silničního provozu a jestli na ně dokáže adekvátně reagovat. Říká se tomu test vnímání rizik. Jeho zavedením se Česká republika zařadila mezi několik málo států, které tento test zkoušejí,“ připomněl expert Platformy VIZE 0.

Podobně mluví i současný vedoucí Besipu Tomáš Neřold. „Je to důležitý posun od memorování paragrafů k tomu, aby uchazeči o řidičský průkaz uměli rozpoznat nebezpečí v reálných situacích silničního provozu,“ okomentoval Neřold pro Lidovky.cz nový balík testovacích otázek.