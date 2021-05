Čtyři dny ve škole, pátý pak doma. Vybraní žáci nehledě na konec pandemie vyzkouší od začátku září nový systém

PRAHA Distanční výuka by ve školách mohla částečně zůstat nehledě na konec pandemie a aktuální protiepidemická opatření. Do zkušebního testování takzvaného kombinovaného vzdělávání, v němž hlavní prezenční vyučování doplňuje učení na distanc, se přihlásilo 72 základních a středních škol.

Od prvního září tak naostro vyzkouší třeba systém, kdy žáci čtyři dny v týdnu chodí klasicky do školy a pátý den stráví doma nebo v knihovně nad školním projektem.

S nápadem přišlo ministerstvo školství. Reaguje tím na zkušenosti, které školy nabyly během pandemie. „Ukázalo se, že distanční výuka může být vhodným doplňkem té prezenční, nikoli stoprocentní náhradou. Může ale být dalším aspektem, který můžou školy zařazovat do vzdělávání,“ nastínil pro server Lidovky.cz Jaromír Beran, zastupující náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže.

Zapojené školy budou zkoušet různé formy distančního vzdělávání v závislosti na věku žáků i studovaném oboru. V olomoucké ZŠ Mozartova zařadí individuální online konzultace pro děti, které se ze závažného důvodu nemohou prezenčně zúčastnit výuky, třeba kvůli delšímu pobytu v lázních či v zahraničí. Nikdy nemůže být důvodem jen to, že se žákovi do školy nechce. „Zrovna teď máme jedno dítě v lázních v Jeseníku. Maminka si online konzultace pochvaluje. Každý den se po třinácté hodině spojí s paní učitelkou, udělají si konzultaci z češtiny, matematiky, angličtiny,“ sdělil serveru Lidovky.cz ředitel školy Zbyněk Kundrum s tím, že děti se tak navíc učí samy si organizovat čas.

Při větších lázeňských centrech a nemocnicích sice fungují školy, kam může léčené dítě docházet, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, žák si ale musí zvykat na nové prostředí, novou dočasnou paní učitelku i spolužáky, což může být pro některé stresující. Otázka tedy je, jestli by pro něj bylo lepší prezenční vyučování tváří v tvář, třebaže by si musel zvykat na nové prostředí, nebo neztratit kontakt se svou paní učitelkou a využít online konzultací.

Distanční prvek by žákům mohl především poskytnout garanci, že budou mít dostatek času pro vlastní projekty, na něž ve školním rozvrhu většinou nezbývá čas, takže je studenti „smolí“ po večerech, mnohdy unaveni po celém dni poslouchání výkladu v lavici. Výhodou to bude hlavně pro středoškoláky, kteří tak dostanou víc času pro projekty, na nichž spolupracují s firmami. Během maturit a přijímacích zkoušek nyní žákům odpadá vyučování, protože nemohou být ve škole, s distanční variantou učení by se mohli vzdělávat i v tyto dny, doma.

Postup vlastním tempem

Jedna z forem kombinovaného vzdělávání, která se bude zkoušet, je model, kdy žáci chodí čtyři dny do školy a pátý se věnují studiu distančně. „Jde o to, aby se mohla zařadit projektová výuka, kdy žáci nad něčím sami bádají a snaží se přijít se svým řešením, sehnat si k tomu informace a zpracovat je,“ vysvětlil pro serveru Lidovky.cz ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk Bergman.

Velkou výhodou přitom je, že žáci můžou pracovat vlastním tempem, ti rychlejší nemusí čekat na pomalejší. „Některé děti postupují rychleji vpřed, když si mohou organizovat čas samy,“ připomněl. Tento model vyzkouší od 1. září čtyři ze třiceti tříd teplického gymnázia.

Bergman chce online formu výuky od září nabídnout také studentům s individuálními vzdělávacími plány, jež se týkají jak studentů se zdravotními problémy, kteří nemůžou běžně chodit do školy, tak i sportovně nebo umělecky nadaných. Studentům, kteří se věnují sportu závodně, často koliduje tréninkový plán se školou. „Máme také žáky, kteří jsou nadaní a studují současně dvě školy – konzervatoř a ještě u nás na gymnáziu,“ říká Bergman.

Další forma distančního učení by pak mohla být pro všechny v době, kdy probíhají přijímací zkoušky nebo maturity, škola je tedy plná uchazečů nebo maturantů, přičemž ostatní studenti mají volno. „Tím je výrazně narušená výuka. V tyto dny by mohli žáci pracovat doma u počítačů,“ uvádí Bergman.

Příležitost pro lidi z praxe

Střední odborné školy by mohly díky distanční formě zesílit spolupráci s odborníky z praxe. „Zakombinováním distančního vzdělávání bychom mohli vzít víc odborníků z praxe, a nabídnout tak našim žákům a studentům top vzdělání,“ pochvaluje si Naděžda Mauleová, ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň. Zefektivnila by se ale práce i těm stávajícím učitelům, kteří paralelně s pedagogickým působením pracují i ve firmách: když by se z nějakého pracovního důvodu nemohli dostavit fyzicky do školy, hodinu by mohli vést online a nemusela by odpadnout, což nyní nelze.

Střední odborné školy hojně spolupracují s firmami, což ale není jen a pouze o povinné praxi, společnosti také samy poptávají netradiční řešení problému po žácích. To je nad rámec školních povinností, ale právě skrze podobné příležitosti často žáci dostávají pracovní nabídky a kladné reference pro budoucí kariéru.

Na různých projektech se takto podílejí například středoškoláci z VOŠ a SPŠE Plzeň. „Spousta firem už nám zadala řadu projektů. Třeba Škoda Transportation, která dělá lokomotivy, každoročně zadává žákům různých škol řešení nějaké technické záležitosti v lokomotivě,“ uvedla pro server Lidovky.cz Mauleová. „Paní učitelka se připojovala s žáky každou středu od sedmi hodin večer. Pracovníci ze Škoda Transportation žákům říkali, jaké programy mají používat, co od projektů čekají, šlo o bližší vedení a konzultace,“ popsala. Od 1. září dá škola podobným projektům prostor přímo v rozvrhu.

Distanční forma vzdělávání kvůli více než rok trvající pandemii ukázala, že některé prvky online vzdělávání by bylo vhodné začlenit jako doplněk do klasické prezenční výuky, třebaže ta je stále nenahraditelným základem vzdělávání. Kromě jiného totiž pomáhá vytvářet sociální vazby, učí žáky komunikaci v kolektivu a hlavně na základních školách žáky kultivuje v tom smyslu, aby se naučili, že jinak se komunikuje na veřejnosti, ve škole, jinak doma.

Zkušební testování kombinovaného vzdělávání je mimořádné v tom, že podnět dalo samo ministerstvo. Běžně totiž pilotní projekty ve školství navrhují samotné školy, i když konečné posvěcení dostávají právě od MŠMT. Projevuje se tak mimo jiné světový trend individualizace vzdělávání.