Pandemií zkoušené školství má obdržet finanční injekci z EU. Na digitalizaci by mělo jít více než 5 miliard

Praha České školství, poslední rok zkoušené pandemií, by mělo postavit na nohy téměř jedenáct miliard korun z Fondu obnovy EU. Z toho 5,344 miliardy má jít na zlepšení digitální gramotnosti, celkovou digitalizaci základních a středních škol a nákup vybavení pro znevýhodněné žáky.

Počítá s tím dokument z ministerstva školství (MŠMT), který popisuje zapojení resortu do Národního plánu obnovy a který mají Lidovky.cz k dispozici.

Digitalizace a digitální gramotnost je součástí dlouhodobé strategie MŠMT, kterou promítá i do osnov. „Od zavedení rámcových vzdělávacích programů pro informatiku uplynulo více než patnáct let, přičemž od té doby došlo k významným posunům ve vývoji pro život potřebných kompetencí,“ uvedla mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Distanční výuka potřebu digitalizace jen postavila do přímého světla a zřejmě i zrychlila procesy, které by bez pandemie možná trvaly roky. Zároveň však online vyučování zvětšilo digitální propast a nerovnosti mezi žáky. Podle České školní inspekce se až 50 tisíc školáků nemohlo účastnit distanční výuky, deset tisíc dětí se pak nevzdělávalo vůbec, přestože měly možnost každý týden nosit úkoly na papíře do školy.

Právě pro znevýhodněné děti mají základní a střední školy vytvořit fondy mobilních digitálních zařízení, které budou dětem půjčovat zařízení pro běžnou výuku i výuku na dálku. MŠMT navíc počítá s vytvořením sítě IT specialistů, kteří mají školám pomáhat s nákupem i nastavením zařízení. Na to vyčlenilo ministerstvo 4,744 miliardy korun.

Dalších 600 milionů půjde na kurzy digitálních kompetencí pro pedagogy a podporu škol v zavádění „informatického myšlení a digitální gramotnosti“. Tato podpora má probíhat mezi lety 2022 až 2025. České školství má těmito kroky splnit požadavky Evropské komise na úroveň digitálních kompetencí pedagogů.

Doučování za 1,5 miliardy

Nerovnosti ve vzdělání, které distanční výuka ještě více zvýraznila, má minimalizovat doučování žáků základních škol, a to třemi různými formami. První jsou letní tábory. Druhou letní doučováním přímo ve třídách, kde by s pětičlennou skupinou učitelé probírali češtinu, matematiku a cizí jazyk. Třetí je odpolední příprava na vyučování během školního roku, také ve třídách s učiteli.



Na to všechno chce dát ministerstvo během čtyř let 1,5 miliardy. Část těchto peněz chce použít už v letošním roce. „Celkem 350 milionů korun půjde ještě letos na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání v důsledku pandemie. Čtvrt miliarda je určena na podporu podzimního doučování ve školách a 100 milionů na realizaci letních kempů,“ uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO) na Twitteru.

To také potvrzuje minulý týden zveřejněná dotační výzva pro letní tábory 2021. Budou je organizovat školy, spolky a neziskové organizace a o dotaci můžou zažádat během dubna. Na prázdninových kempech si děti nejen doplní učivo, obnoví studijní návyky, ale také posílí sociální vztahy a podpoří duševní zdraví. A vše doplní sportovními aktivitami. Tábor má být pro minimálně 15 závazně přihlášených dětí a trvat minimálně 40 hodin, rozložených do pěti po sobě jdoucích kalendářních dní. Kromě aktivit mají děti dostat oběd, dvě svačiny a pití. Děti ani rodiče přitom nemají vůbec nic doplácet.

Vedoucími táborů mohou kromě pedagogů být i studenti pedagogických fakult, což již dříve navrhoval Jiří Mihola (KDU-ČSL), podle kterého se praktickou výukou venku naučí děti mnohem víc, než když jen sedí u stolu a poslouchají výklad. Navíc by to pomohlo i rozhýbal ekonomiku, zbrzděnou covidem. „Jsem pro praktické formy vyučování, ideálně školy v přírodě, což by pomohlo i hospodářství. Zabilo by se tím několik much jednou ranou. Zařízení to přivítají,“ uvedl Mihola před časem pro Lidovky.cz.

Zmíněné doučování žáků, kteří mají mezery v probrané látce, bude probíhat přímo ve školních třídách. Kromě dohánění učiva z češtiny, matematiky a cizího jazyka, totiž dopomůže k větší socializaci a prohloubení vazby mezi žákem a učitelem, ale taky v rámci dětského kolektivu. Děti, které pro doučování doporučí ředitel, se budou učit ve skupinkách po pěti. Možné přitom budou dvě varianty: šestnáctihodinový blok, na který má jít z dotace 10 500 korun, nebo odpolední příprava v rozsahu 48 hodin, která by probíhala třikrát týdně po dobu pěti po sobě jdoucích měsíců a která vyjde na 25 500 korun. Tyto peníze mají jít zřejmě na pomůcky a platy vyučujících, proto které to bude aktivita navíc.

MŠMT pro učitele plánuje také speciální kurzy, na kterých si mají připomenout, jak pracovat s heterogenním kolektivem, ve kterém jedni žáci zvládli distanční výuku bez problémů, ale jiní se jí třeba ani neúčastnili. Na kurzy chce dát MŠMT v průběhu následujících čtyř let jednu miliardu korun. První dotační výzvu by mělo vypsat zřejmě už letos.

Digitálnější by podle MŠMT mělo být i vysoké školství, které by mělo více využívat online výuku v klasických prezenčních a kombinovaných studijních programech. Novinkou pak mají být „online programy“, ty umožní studium širší skupině zájemců, ale také zvýší konkurenceschopnost českých univerzit. Prioritou je současně zajistit vzdělávání v rychle se rozvíjejících odvětvích a zajistit kapacity pro přeškolování. K tomu všemu mají nakoupit technické vybavení, upravit prostory a zařídit školení pro univerzitní pracovníky. Na vysoké školství pošle ministerstvo během čtyř let tři miliardy korun.