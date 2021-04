Děti zdravotníků či učitelů budou moci do základních i mateřských škol každý den

Praha Pro děti zdravotníků, hasičů, policistů, pedagogů a dalších vybraných profesí nebude od pondělí platit omezení docházky na předškoláky ani týdenní střídání výuky na prvním stupni ve škole a doma. V týdnu, kdy by měli mít žáci výuku na dálku, budou moci být celý den ve školní družině. Do školky budou moci děti těchto pracovníků i ve věku od dvou do pěti let. Vyplývá to z manuálu, který ministerstvo školství rozeslalo do škol.

Děti návrat do školy zvládnou, míní odborář Dobšík. Ke komunikaci patří obličej, odmítá vypnuté kamery Od pondělí se do lavic vrátí děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni bude takzvaná rotační výuka, kdy se děti budou po týdnu střídat v učení na dálku a ve škole. Všechny školy v Česku jsou kvůli epidemii covidu-19 od 1. března zavřené. Výjimkou jsou školy určené pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jejichž vyčlenění ale vláda po skončení nouzového stavu v neděli už nebude moct prodloužit. Potřebné zajištění péče o děti vybraných profesí tak, aby rodiče mohli chodit do práce, umožní mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

PŘEHLEDNĚ: Školy budou testovat v pondělí a čtvrtek. Na koho se návrat do lavic vztahuje? Podle něj budou moct být děti zdravotníků nebo třeba učitelů na prvním stupni ve škole i v týdnech, kdy jejich třída bude mít výuku z domova. Tento čas budou moct žáci strávit ve školní družině nebo ve školním klubu v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí, kde by se zároveň měli zapojovat do distanční výuky své třídy a dělat úkoly. Dohlížet na děti bude vychovatelka nebo jiný pedagogický pracovník. Stejně jako při prezenční výuce se děti v celodenní družině budou muset dvakrát týdně testovat neinvazivními testy pro samoodběr na covid-19. O způsobu organizace rozhodne ředitel či ředitelka školy.

Testovat se budou i děti ve školkách, kam v případě vybraných profesí budou moct chodit nejen předškoláci, ale i potomci od dvou do pěti let. Chodit budou moct buď do samostatné neměnné skupiny, nebo se do skupiny předškoláků. V obou případech bude podmínkou maximum 15 dětí. Rozhodnutí o organizaci bude na vedení školky. Hasiči začali rozvážet testy na covid pro školy, distribuci komplikuje počasí Mezi vybrané profese, jejichž dětí se výjimky v docházce mohou týkat, zařadilo ministerstvo zdravotnictví zdravotníky, pedagogy zajišťující prezenční vzdělávání, policisty, vojáky, zaměstnance hygienických stanic, sociálních služeb, Úřadu práce ČR, správy sociálního zabezpečení a Finanční správy ČR. Svou práci musí rodiče doložit škole potvrzením zaměstnavatele.