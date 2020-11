PŘEHLEDNĚ: Evropský semafor zčervenal. Přečtěte si, jaká pravidla platí od pondělí pro cestování

Praha Pravidla pro cestování se změní. A sjednotí pro vesměs celou Evropu. Nový cestovatelský semafor, jenž odráží tristní epidemiologickou situaci, a nešetří tak červenou, začne platit od pondělka. Dotkne se jak cizinců cestujících do Česka, tak i Čechů toužících po návštěvě zahraničí.

Drtivé většině zemí přeblikne od pondělí na semaforu červená signalizující vysoké covidové riziko, a tudíž i povinnost testování. U středně rizikových států budou muset podstoupit testy dlouhodobí zahraniční pracovníci, nikoli však pendleři. Zářnou výjimku představuje Vatikán, který jako jediný v Evropě září zeleně. Semafor se bude aktualizovat každý pátek.

Bez nutnosti testu na virus při návratu budou nadále možné cesty do zahraničí nejvýše na 12 hodin, cestující se ale budou muset řídit vnitrostátními opatřeními. „Od jara jsme usilovali o to, aby se v rámci EU ustanovila jednotná pravidla pro cestování. Toto je první krok,“ řekl šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) s tím, že nový semafor má pravidla cestování zjednodušit a zpřehlednit.

To ocenil i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, podle něhož jednotná pravidla umožní vyhnout se překvapením z uzavřených hranic jako na jaře. Negativní ekonomické dopady na turismus ale nevyloučil.

„Aktuální situace je smutná. Znamená to, že cestování se opět umrtví a lidé se budou bát kamkoli jezdit,“ zdůraznil pro server Lidovky.cz.

„Obávám se, že i když velká část Evropy přestane být v budoucnu červená, lidé budou spíš zůstávat doma. A to je pro Českou republiku, jejíž cestovní ruch stojí na cizincích, obrovský problém, protože Češi nedokážou příjmy od cizinců nahradit,“ doplnil.

Pro turismus těžké časy potrvají podle Tomáše Prouzy v řadě zemí minimálně do konce roku. „Se silvestrovskou oslavou v Itálii nebo Rakousku bych moc nepočítal,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Šéf diplomacie Tomáš Petříček zdůraznil, že nová pravidla v žádném případě nezavírají hranice. Cestovat se může, byť s omezeními. „Naše doporučení je ale jasné. Pokud to není nutné, dovolenou bych neplánoval, hranice ovšem zavřené nejsou. Je to na rozhodnutí každého občana a na jeho odpovědnosti,“ uvedl.

Stopky pro přeshraniční turistiku se zatím české cestovní kanceláře neděsí. Ani povinné testy podle nich klienty neodradí. Řada cestovek totiž testy klientům hradila i dosud. „Kdo chce cestovat, tak ho neodradí další test. Prostě pojede,“ řekla serveru Lidovky.cz Andrea Řezníčková, mluvčí agentury Invia.

Podobně se vyjádřil i mluvčí CK Fischer Jan Bezděk, podle něhož současnou situaci berou klienti jako realitu. „Do budoucna bude samozřejmě záležet i na podobě a ceně testů,“ dodal pro Lidovky.cz.

V moci čísel

Optimismus a změnu barvy na semaforu mají v rukou čísla. Zelené budou země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibude na sto tisíc obyvatel méně než 25 nových případů onemocnění covid-19 a pozitivní budou méně než čtyři procenta testů. Oranžová zasvítí státům, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na sto tisíc obyvatel za poslední dva týdny. Od pondělí budou do této skupiny zemí řazeny jen Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Řecko a Kypr.

Do ruda budou zabarveny ty státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na sto tisíc obyvatel. U „červených“ států bude platit povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do ČR, testy budou muset mít i cizinci přijíždějící do země. Nutné bude též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku budou mít pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.

Unijní seznam je ale podle náměstka ministra zahraničí Martina Smolka spíše doporučením EU, není nadřazen vnitrostátním podmínkám jednotlivých členů Unie. Kromě evropských států obsahuje i šestici mimounijních zemí, ze kterých se může do ČR cestovat bez testů nebo karantény. Jedná se o Singapur, Japonsko, Jižní Koreu, Nový Zéland, Thajsko a Austrálii.

Zároveň je možné, že bude semafor brát v potaz i jednotlivé regiony. „Tudíž až se situace například ve Španělsku zlepší, ale třeba jeden region zůstane rizikový, tak můžeme podle dat na evropské úrovni přistupovat třeba k omezením pro konkrétní region,“ uvedl ministr. Stejně to podle něj může platit pro Česko.

Evropská komise také členským státům doporučuje, aby kromě vzájemného uznávání PCR testů více využívaly pro kontroly při cestování i antigenní testy. ČR to dle Petříčka podporuje.