NÚKIB odvolal varování z dubna, hrozba kybernetických útoků podle úřadu klesla

Brno Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ukončil účinnost varování, které vydal v polovině dubna. Hrozba kybernetických útoků na české zdravotnictví a další oblasti podle úřadu klesla na běžnou úroveň. V tiskové zprávě to ve středu uvedl mluvčí úřadu Radek Holý.

Ve varování z 16. dubna úřad uvedl, že závažné kybernetické útoky na informační a komunikační systémy v České republice ve větším počtu lze očekávat v nejbližších dnech. Podle úřadu mohly způsobit závažné dopady na dostupnost, důvěrnost či integritu informací u důležitých informačních a komunikačních systémů.



„Situaci samozřejmě nadále sledujeme a jsme připraveni včas reagovat na náznak jakékoli hrozby pro systémy nezbytné pro chod státu, ale hrozba vlny rozsáhlých útoků, před kterou jsme v polovině dubna varovali, je v tuto chvíli podle našich informací za námi,“ uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Ukončení účinnosti varování podle něj neznamená, že útoky nebudou přicházet vůbec. „Hrozba útoků v kyberprostoru je v dnešní době bohužel permanentní. Proto bych rád apeloval na všechny, aby nepolevili v obezřetnosti a i nadále dodržovali preventivní opatření,“ uvedl Řehka.

Mluvčí Holý na konci dubna řekl, že varování úřadu před hrozbou kyberútoků na nemocnice a jiné cíle zabralo. Instituce na něj zareagovaly, a podařilo se zamezit výraznějším následkům. Mluvčí neuvedl, kolik úspěšných útoků od data varování NÚKIB eviduje. Za poslední tři měsíce do konce dubna je podle něj nahlášených 23 různých typů útoků. Zhruba polovinu tvoří malware, tedy škodlivý program, který je nabízený pomocí phishingu, což je podvodná technika používaná na internetu k získávání citlivých údajů. Část úspěšných útoků byla i prostřednictvím ransomwaru, což je vyděračský program. Mluvčí uvedl, že část úspěšných útoků mířila do zdravotnictví, ale i do dalších oblastí, jež nespecifikoval.

Počet neúspěšných kybernetických útoků, tedy kybernetických událostí, mluvčí neuvedl. Podle něj by tento údaj byl zavádějící, zdaleka ne všichni o nich úřad informují.