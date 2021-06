Nutrie jsou škodná a šíří nemoci. Navíc si lidé myslí, že krmí mláďátka, ale mohou to být potkani

PRAHA Na českých náplavkách se objevily nové gangy. Macatější z jeho členů mají klidně k deseti kilům, tělo o velikosti batolete a ocas zvící až půlmetru. Rodina hlodavců zpravidla nepatří k těm, na něž by člověk pohlížel mazlivě, ale nutriím se podařilo tabu prolomit.

Třebaže z pohledu odborníků jsou horší než potkani, s nimiž ve městech žijí v těsné a družné symbióze. Nutrie do české krajiny nepatří, jde o nepůvodní druh, a pokud se přemnoží, jako se to stalo, přináší škody na majetku i zdravotní rizika.

„Za místní přemnožení nutrií mohou i lidé, kteří je berou jako atrakci a přikrmují je výrobky z obilovin a další nutričně hodnotnou potravou. To urychluje pohlavní dospívání zvířat a zvyšuje počty mláďat v jednotlivých vrzích,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.



Zavalitý hlodavec neloudí potravu a neplove jen po zákoutích intravilánu kolem Vltavy. Dieta o rohlících a ledovém salátu mu prospívá také v Hradci Králové, ve Zlíně nebo Pardubicích. Řada měst, mezi nimi i třeba Kuřim nebo Český Dub, nedávno vydala vyhlášky, kde se podstrojování nutriím výslovně zakazuje.

Protože z pohledu hygieny a veřejného zdraví je populační exploze nutrií zpráva stejně tak radostná, jako kdyby se to stalo s jejich blíženci potkany. A vlastně se to i vedlejším efektem děje. Nejsou nijak výjimečné obrázky, jak na nábřeží rodiče s dětmi v domnění, že mezi řekomyšmi americkými krmí i jejich mláďátka, přilepšují právě potkanům. Nutrie se daleko od vody nevydává, ale potkan ano a tím roznáší společné nemoci – přenosné na člověka a domácí mazlíky – hlouběji do zástavby.



Spojené hlodavčí síly hrozí například leptospirózou. Lehčí průběh se vyznačuje horečkou a zimnicí, těžší ale zasahuje orgány, způsobí žloutenku, ublíží ledvinám, pročež nemocný nemůže močit. Další v nabídce mají nutrie tularémii, která se projeví vředy a záněty na kůži, hnisavým zánětem víček nebo průjmem, případně brucelózu, jež chronicky postihuje vícero orgánů v těle.

Choroboplodné zárodky lze vdechnout, vpravit do úst z kontaminované ruky, což se může při krmení docela lehko stát. Stejně jako škrábnutím nebo kousnutím, neboť nutrie jsou po mnoha měsících rozmazlování osmělené. Správci náplavek a drobných vodních děl zaznamenali případy, kdy si nutrie packou hrábne na člověka, aby jí něco dobrého hodil. Mělo dojít i ke konfliktům s venčenými psy, a nebyli to psi, kdo z nich vyšel vítězně.



Druhá svízel, vedle epidemického potenciálu, spočívá v erozní činnosti nutrií, v níž si nezadají s domácím bobrem. „Při jejich vyšším výskytu dochází k poškozování břehů řek a potoků, škody na jednotlivých lokalitách ani početnost populace nutrií však nebyly dosud vyčíslovány,“ popsal pro Lidovky.cz mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Zničená hráz rybníka nebo podnorovaný břeh jsou nestabilní, mohou se utrhnout, zvláště nebezpečné to je, když přijde velká voda a kusy půdy vezme s sebou.

Správce vltavského povodí, ale i dotčené samosprávy umisťují tam, kde jsou kolonie nutrií nejhojnější, cedule, kde vypočítávají, kolik nemocí a parazitů s nimi souvisí, aby lidi od přikrmování odradili. Dodávky podnícené neprozíravou lidskou laskavostí smažou efekt, jejž by jinak na plodivost nutrie přinesla zima. Je-li krušná, všechno pod ledem, populace se redukuje přirozeně sama.

To ale vlivem převahy mírných zim v posledních letech a rohlíkových zásob nenastává, pročež se Povodí Vltavy, obce i Lesy hl. m. Prahy, jejichž vodní díla nutrie likvidují, uchylují k cílenému odchytu hlodavců na vytipovaných lokalitách. Pod tímto eufemismem se skrývá vybití přemnožených řekomyší, zabíjejí se velmi podobně jako králíci: přerušením páteře.

Samosprávy o tom ale nerady mluví a myslivci v místech honiteb, kde to spadá pod jejich pravomoc, je neradi zabíjejí. Narážejí na nelibost laiků, jimž se maření životů plavoucích chlupáčů s povzbuzeným apetýtem nelíbí.

„Odchyt a odlov naráží na konfliktní náhled veřejnosti, která regulaci těchto druhů bere s velkou nevolí a není poučena o této problematice. Myslivci tak pochopitelně nebudou ochotni se zdarma vystavovat veřejnému lynči,“ upozornil Ondřej Mikulka z Ústavu ochrany lesů a myslivosti brněnské Mendelovy univerzity.

Podle pozorování expertů se už vlivem vlídného přijetí invazní nutrie usadily v hojnějších koloniích ve městech než ve volné přírodě. Přirozeně se stahují tam, kde se mají dobře.