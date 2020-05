Punk na pražském nábřeží zkrásní, o uzavření ulice mluvil už v roce 2004 primátor Pavel Bém

Praha Víc jak dvě desítky stolků lemuje z obou stran obrubník. Slunečníky zůstávají zatím zavřené, je potřeba je víc upevnit. Pro jistotu, kdyby zafoukal silný vítr a nahnuly se tam, kde jsou koleje. Na straně blíž k nim není zrovna příjemné sedět, pocitově má člověk dojem, že se nějakou prazvláštní nešťastnou náhodou zachytí k tramvaji a ta ho bude vláčet až k Rudolfinu. Byť je to nemožné – stolky dělí od tramvaje ostrůvek. Pokud by se nové posezení na Smetanově nábřeží přirovnávalo k hudebnímu stylu, jednoznačně by to byl punk.

Jenže. Jeden z nejkrásnějších výhledů na pražské panoráma je právě tady. Ulicí tudy jistojistě chodil třeba Karel Havlíček Borovský, jeho Národní noviny sídlily v budově v podloubí u Karlových lázní. I přes hustou dopravu to není opomíjené místo, chodí tudy jak Pražané, tak stovky a stovky turistů. Nebo chodilo, v dobách předkoronavirových. I přesto, že kvůli husté dopravě působí nábřeží nedůstojně.

To nyní platí už jen z půlky. Na straně, kde je Hollar a v něm sídlící galerie i Fakulta sociálních věd nebo kavárna Slavie, od soboty auta neprojedou. Místo nich vystrčili restauratéři stolky ven. O jedno z nejdiskutovanějších témat v hlavním městě od té doby se postaral radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). „Omezení provozu na Smetanově nábřeží a na Malé Straně je cíl, o kterém mluví snad všechny politické strany a primátoři Prahy už spoustu let. My bychom tenhle několikrát daný slib Pražanům rádi konečně splnili a touto změnou, včetně kontroverze kolem ní, jsme téma opět nastolili,“ sdělil pro Lidovky.cz Scheinherr.

Pomohl k tomu koronavirus a potřeba pomoci restauratérům a kavárníkům přežít na místě, kde je výpadek zahraničních peněz poměrně zásadní.



Otázka je, zda Pražané přijdou improvizovanému řešení na chuť. Okolo jedenácté jsou obsazené snad jen dva stolky. Po poledni ale začínají lidé přicházet. „Jeden den jsme měli najednou plno u šesti stolů, a to i přesto, že nám počasí od chvíle, kdy jsme zahrádku otevřeli, nepřálo,“ říká servírka z restaurace Parnas. Nové opatření vidí jako šanci přilákat i ty, kteří by sem za normálních okolností nepřišli. Jednoduše proto, že pomalu pečené bažantí prso s omáčkou z červeného vína za víc jak pětistovku není zrovna cílovka pro běžného kolemjdoucího. Pro zahrádku tak Parnas menu přizpůsobil, aby bylo lidovější. Zákazníky má i vedlejší SmetanaQ Café a Bistro a obsluha obletuje i jeden stolek hostů, kteří přišli do kavárny Slavia.

Říkal to už Pavel Bém

O tom, jak rozporuplně novinku lidé vnímají, se můžete přesvědčit na místě. „Co se to tu děje?“ „Zavřeli silnici a dělaj tady blbosti,“ zní dialog postaršího páru. Ani ne metr za nimi zvolá mladá slečna na kamarádku: „Jeee, to je krása, že jo?“ a ukazuje na nové posezení.



Na místě je také vidět, že informace o hojně diskutovaném tématu ani nedoputují ke každému. Asi dvakrát během dvou hodin chce do ulice odbočit řidič. Už už zahne, snad ze zvyku, cesta ale dál nepokračuje. Auta tak podnikají poměrně složité manévry, aby se odtud zase dostala.

A co zavřené nábřeží udělalo s dopravou? Vlastně nic. „V tuto chvíli se žádné zácpy netvoří. Naopak provoz v křižovatce u Národního divadla běží mnohem lépe,“ říká Scheinherr. Na dotčená místa umístilo hlavní město sčítače dopravy, aby bylo jasno úplně. Přesné údaje chce zveřejnit co nejdříve.

Podobně mluvil už primátor Pavel Bém. Ano, o zavření Smetanova nábřeží se diskutovalo i v roce 2004. Tehdy se ulice uzavřela na den. „Dnešní den na Smetanově nábřeží je pro všechny návštěvníky k tomu, aby si zde užili zábavu. Zároveň je to pro nás test a experiment, co to s dopravou v Praze udělá, když zde nebudou jezdit auta. Myslím si, že nic zvláštního,“ pronesl Bém.

Téma se v příštích letech otevřelo mnohokrát, strany si před volbami dávaly zavření Smetanova nábřeží do svých programů. Nikdy se ale nic nestalo. Až nyní. I když trochu zhurta. Nevzhledné žlutočerné zátarasy hrají do karet těm, kdo jsou proti. „Za tohle to schytáváme oprávněně. Ale ony to bezpečnostní předpisy jinak nedovolují. Až si řidiči na změnu zvyknou, nahradíme pruhované citybloky hezčími prvky, plánujeme také nějakou zeleň. Bude to brzy,“ slibuje radní Scheinherr.

Diskuze probíhá také o tom, zda to dává smysl, když je to jen dílčí opatření. Uzavírka pro auta v podstatě končí za Parkem Národního probuzení. Před zmíněným „Havlíčkovým“ podloubím se auta znovu srocují, právě tady je největší špunt.

Nový epigram

Současná stopka autům má trvat do letošního září, kdy bude sezona venkovního posedávání pomalu končit. O tom, jak s místem dál a zda se nábřeží neuzavře celé, aby to dávalo větší smysl, chce nyní Praha sobě jednat s koaličními partnery na magistrátě. Lehké to mít nebude. Ke kritice opozice se přidaly i koaliční Spojené síly pro Prahu a dotčená Praha 1. „Došlo ke zbrklému kroku, který asi nemůže nikoho těšit,“ míní lídr Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09). Hlasování o zrušení opatření, které na jednání zastupitelstva prosadily opoziční ODS a ANO, však neprošlo – koalice ho podržela.



Osud Smetanova nábřeží tak určí příštích pár měsíců. To, že blízká doprava nemusí lidem toužícím po kafi a pěkném výhledu vadit, ukazuje příklad mnoha západních měst. Rozhodne ale politika. A Karel Havlíček Borovský možná napíše v nebi nový epigram.