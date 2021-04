O Velikonocích zdravotníci podali 52 tisíc dávek vakcíny, nejvíce na Velký pátek

Praha O Velikonocích podali zdravotníci v Česku zhruba 52 200 dávek vakcíny proti covidu-19, více než třetinu z nich (19 tisíc) na Velký pátek. Ve čtvrtek před svátky bylo naočkováno téměř 55 tisíc dávek, za den nejvíc od začátku očkování. Vyplývá to z informací o průběhu očkování na webu ministerstva zdravotnictví.

Od druhého březnového týdne je průměrný denní počet podaných dávek přes 30 tisíc. V polovině března premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že cílem je očkovat po Velikonocích 100 tisíc lidí denně. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny.



Nyní se v ČR očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Ve druhé polovině dubna by měly dorazit také první dodávky od firmy Johnson & Johnson, které stačí na rozdíl od látek ostatních výrobců podat jen jednu dávku.

Podle harmonogramu dodávek, se kterým počítala očkovací strategie vlády, mělo být v březnu dodáno 426 tisíc dávek Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech, 80 tisíc dávek vakcíny Moderna a 400 tisíc dávek vakcíny Vaxzevria od AstraZeneca. Reálně bylo za březen vyočkováno přes 720 tisíc dávek Comirnaty, téměř 127 tisíc dávek od Moderny a 198 tisíc dávek od AstraZeneca.

Minulý týden se v EU jednalo o rozdělení vakcíny z dodatečné objednávky několika milionů dávek. Spolu s Rakouskem a Slovinskem ČR nesouhlasila s tím, aby některé země, které mají nižší proočkovanost, dostaly solidární příspěvek navíc. Premiér Andrej Babiš (ANO) výsledné dělení kritizoval jako nevyvážené a vadilo mu to, že ho neodsouhlasily všechny země. Opozici naopak vadilo to, že Babiš nevyjednal navýšení i pro ČR. Od Slovinska, Rakouska a Maďarska, které dávky navíc dostanou, získá Česko dalších asi 80 tisíc dávek, sdělil později Babiš.



Od začátku očkování do neděle bylo podáno přes 1,8 milionu dávek a alespoň jednu z nich dostalo 1,2 milionu lidí. Více než 583 tisíc lidí má ukončené očkování dvěma dávkami. Očkovaných alespoň jednou dávkou je tak asi 11 procent lidí, mezi staršími 80 let jsou to téměř dvě třetiny a lidí ve věku 70 až 79 let asi 44 procent.