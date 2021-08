Občana bolí, když mu ukradnou auto. Nedovede si ale představit zpronevěru stovek miliard, říká žalobce Stříž

Lidovky.cz: Co za změny byste chtěl prosadit v zákonu o státním zastupitelství, které – jak už jste avizoval – chcete představit i příštímu ministru spravedlnosti po volbách?

Novému ministrovi předestřu maximalistickou verzi, abychom měli případně kam ustupovat. V ní bychom se mohli odrazit od změny ústavy. Státnímu zastupitelství by slušelo, aby bylo zařazeno v samostatné hlavě ústavy, jako tomu je v případě Nejvyššího kontrolního úřadu nebo České národní banky. Potom by bylo dobré hovořit o novém zákonu o státním zastupitelství.