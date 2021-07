Varovali špioni před covidem? Šlachta vyzývá k prověrce tajné služby kvůli covidu, nastínil směřování Přísahy

„Zajímalo by mě, jestli například Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) avizoval ministerstvu vnitra a vládě, co se děje v Itálii, Rakousku a Číně, abychom se připravili,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Šlachta, který chce prosadit i vznik sněmovní vyšetřovací komise ke covidovým zakázkám.

Lidovky.cz: S kým by Přísaha, pokud by se skutečně probojovala do sněmovny, chtěla vytvořit vládu?

Prioritně platí, že Přísaha nemíří do vlády. Chceme se dostat do sněmovny, abychom prosazovali náš program. Chceme podporovat věci podle programu. Když budou mít Piráti dobrý protikorupční program, na kterém se shodneme, Přísaha nebude mít problém jej podpořit. Dobré nápady chceme podpořit i u ANO a SPD.