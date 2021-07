Sněmovní volby by podle Medianu nyní vyhrálo ANO s 26 procenty, po čtyřech měsících se dostalo opět do pozice lídra. Následovali by Piráti se STAN a Spolu.

Šlachtovo hnutí Přísaha by ve volbách dostalo podle Medianu 6 procent hlasů, bylo by na pátém místě před KSČM a ČSSD se zhruba 5 procenty.