NOVÁČEK: Elita bez podpory. Hledá se vůdce, který by ‚zapálil masy’

Je to skrumáž!

Během uplynulých deseti dnů publikovalo volební modely pět odborných pracovišť: CVVM, Kantar CZ, Median, Ipsos a nejnověji STEM. Pouze šetření Kantaru pro ČT z předminulé neděle nadále favorizuje koalici Pirátů a STAN, na druhé místo pak klade trojkoalici Spolu. Další průzkumy však vyznívají pro hnutí ANO. Podpora Babišovu hnutí se dle Medianu, který zkoumá od 1. do posledního dne příslušného měsíce, v červnu vyhoupla na 26 procent, čili o tři procentní body. Koalice Pirátů a STAN o 2,5 bodu sklouzla na 21,5 a koalice Spolu vyzískala 20 procent.



A co naměřila Ipsos? V červnu by zvítězilo ANO s 23,5, druhá by skončila s 23,1 koalice Spolu a až třetí Piráti a STAN s 22,4 procenta hlasů. Firma Ipsos kdysi pracovala pro ODS, možná proto vykazuje výrazně optimistické skóre pro trojkoalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Konečně se ozvala i po léta vážená společnost STEM, zveřejnivše výsledky červnového průzkumu, podle nichž by ve volbách, kdyby se konaly nyní, zvítězilo hnutí ANO s 26, následováno Piráty a Starosty s 24 a trojkoalicí Spolu se 17 procenty.

Nic určitého

Nebylo to tudíž CVVM, jemuž by býval „ujel“ červnový průzkum tím, že tehdy ojediněle vrátil hnutí ANO na první místo volebního modelu. „Bílou vránou“ se nyní jeví spíše společnost Kantar CZ, nicméně ji nepodezřívejme z nečistých úmyslů. Je možné, že může jít o takzvaný fázový posun, čili že jisté pohyby ve veřejném mínění zaznamená později než čtyři konkurenční agentury. To se prostě stává!

Zbývá dodat, že solidní čtvrtou příčku si udržuje Okamurova SPD, že v příští sněmovně pravděpodobně zasednou poslanci Přísahy Roberta Šlachty a že možná nějaké poslanecké křeslo uhájí KSČM i ČSSD. Ostatně, jak v Českém rozhlase řekla místopředsedkyně Sociální demokracie Jana Maláčová, „ČSSD tu bude i za 140 let, kdy už hnutí ANO nebude“.

Prostě nevíme nic určitého, jak kdysi pravíval dobrý voják Švejk. Zdá se, že toho času jsou vyhlídky všech tří formací – hnutí ANO, koalice Pirátů a Starostů a koalice Spolu – velmi vyrovnané.

Nicméně: Toho času obě koalice předvádějí decentního Antibabiše, aniž by pociťovaly nutnost zaujmout potenciálního voliče jasnou vizí, výrazným poselstvím a hlavně lídrem! A co činí Andrej Babiš? Projíždí jihomoravské obce zasažené tornádem, pandemie je zapomenuta a hlavním tématem je teď například zřízení ústředního onkologického centra. Mimochodem za sedm miliard korun a v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, které dosud šéfuje předposlední ministr zdravotnictví a velkopodnikatel v nemovitostech profesor Arenberger.

A k tomu ještě ten cituplný „Dopis Andreje Babiše občanům“. Myslím na vás a jen pro vás pracuji. Jsem jiný, lepší než ostatní politici, toť sukus emotivního textu, z něhož si zasluhuje ocitovat závěr: „V září vyrážím do všech krajů, budu Vám naslouchat, radit se s Vámi a nabízet naše řešení. Těším se na setkání s Vámi a budu velice vděčný za všechny otázky, návrhy i náměty. Pojďte se potkat. Může být líp, záleží na všech. Andrej Babiš.“ Tak to uměl kdysi kultivovaně Václav Klaus!

Neodhadnutelné výsledky

Andrej Babiš je sice miláčkem části národa, nicméně podle červnového průzkumu CVVM, zaměřeného na důvěryhodnost stranických představitelů, mu důvěřuje pouhých 26 procent dotázaných, o 13 procentních bodů méně než při posledním měření v září 2020. Ještě zajímavější je komplementární údaj, totiž že Babišovi nedůvěřuje 60 procent dotázaných.

Současná opozice na tom není lépe. Druhému na pásce, šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi, důvěřuje jen 25 procent občanů, zatímco mu nedůvěřuje 64 procent dotázaných. Třetí je nyní předseda STAN Vít Rakušan s 25 procenty kladných, ale 35 procenty negativních hodnocení. Hrdina boje s covidem, ministr vnitra, šéf krizového štábu a ČSSD Jan Hamáček je s 24 procenty kladných hodnocení na tom stejně jako třetí Tomio Okamura. Hamáček ovšem od posledního měření ztratil 19 procentních bodů kladných hodnocení.

A co se koalice Spolu týče, předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové důvěřuje 22 procent občanů, přičemž jí nedůvěřuje 33 procenta dotázaných. Předseda KDU-ČSL Marián Jurečka vykazuje 22 kladných, nicméně 38 procent negativních hodnocení. Profesor Petr Fiala, jehož ODS představuje jako budoucího premiéra, ale důvěřuje mu pouze 20 procent občanů, zatímco 43 procent nikoli, tuto truchlivou přehlídku uzavírá.

Bývaly doby, kdy se předseda vlády těšíval důvěře zhruba poloviny veřejnosti. Po něm zpravidla v těsných odstupech následovali předsedové a výrazné persony koaličních stran. Mezi 40 až 30 procenty se pohybovaly významné osobnosti jiného druhu, například předseda KSČM Vojtěch Filip.

A pak následovala pověstná 30procentní „šedá zóna“ politiků druhého a třetího sledu. Tak tomu bývalo zhruba do voleb v roce 2017. Dnes je situace taková, že vůdčími představiteli české politiky jsou osobnosti se čtvrtinovou až pětinovou oporou ve veřejném mínění. Jak chcete národ vést, když mu nejste schopni nabídnout skutečné vůdce? Výsledky příštích voleb jsou nyní neodhadnutelné.