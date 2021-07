Vítězem voleb v červnu by bylo ANO s 23,5 procenta hlasů, těsně druhé by bylo Spolu s 23,1 procenta, plyne z modelu agentury Ipsos. Piráti a STAN by měli 22,4 procenta.

KSČM a ČSSD by podle Ipsos dostaly v červnu méně než 5 procent hlasů. Přísaha by měla 5,6 procenta. Podobné výsledky dnes predikoval Median.